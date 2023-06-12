Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
“12 червня 2023 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди”, – зазначено у повідомленні.
Судді ухвалили рішення змінити запобіжний захід для Владислава Трубіцина на тримання під вартою. Після затримання підозрюваного постане питання про застосування цього запобіжного заходу.
Також суд задовольнив ще одне клопотання прокурора – дозволив здійснювати спеціальне судове провадження без участі обвинуваченого.
Депутат Київради Владислав Трубіцин – що відомо
У лютому 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило депутата Київради, представника партії “Слуга народу”, в одержанні 1,26 млн грн хабаря. Гроші мали передати за право на незаконне розміщення точок сезонної торгівлі в Києві. Депутата разом із п’ятьма особами звинувачують в організації корупційної схеми.
11 лютого 2022 року ВАКС обрав запобіжний захід Трубіцину, взявши його під варту з можливістю внесення застави. Через п’ять днів за Трубіцина та ще трьох підозрюваних внесли заставу у майже 15 мільйонів гривень. Вже наприкінці лютого фігурант зупинив своє членство у партії “Слуга народу” на період слідства.
Чергове засідання мало відбуватися у травні 2023 року, але його перенесли на 30 травня через неявку Трубіцина. Вже 25 травня Владислава Трубіцина виключили з фракції “Слуга народу”.
5 червня ВАКС оголосив депутата Київради Владислава Трубіцина у міжнародний розшук. Держслужбовець ще у травні виїхав з України.
- Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин 13 травня виїхав за кордон у напрямку Польщі за сприяння очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа, адресантом якого виявився глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.
- Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України видало листа за підписом глави Кирила Буданова депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину.