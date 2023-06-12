Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“12 червня 2023 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди”, – зазначено у повідомленні.

Судді ухвалили рішення змінити запобіжний захід для Владислава Трубіцина на тримання під вартою. Після затримання підозрюваного постане питання про застосування цього запобіжного заходу.

Також суд задовольнив ще одне клопотання прокурора – дозволив здійснювати спеціальне судове провадження без участі обвинуваченого.

Депутат Київради Владислав Трубіцин – що відомо

У лютому 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило депутата Київради, представника партії “Слуга народу”, в одержанні 1,26 млн грн хабаря. Гроші мали передати за право на незаконне розміщення точок сезонної торгівлі в Києві. Депутата разом із п’ятьма особами звинувачують в організації корупційної схеми.

11 лютого 2022 року ВАКС обрав запобіжний захід Трубіцину, взявши його під варту з можливістю внесення застави. Через п’ять днів за Трубіцина та ще трьох підозрюваних внесли заставу у майже 15 мільйонів гривень. Вже наприкінці лютого фігурант зупинив своє членство у партії “Слуга народу” на період слідства.