Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову правління "ПриватБанку" і обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Відповідне повідомлення опублікувано на сторінці НАБУ в Facebook.

Дубілет підозрюється у розтраті грошових коштів банку напередодні його націоналізації та у завданні банку збитків у сумі 314,9 млн доларів.

“Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ та САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові “Приватбанку” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – повідомили в НАБУ.

Рішення про арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад півроку він перебуває у міжнародному розшуку.

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Олександр Дубілет – один із п’яти підозрюваних у цій справі одразу у двох епізодах: розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат та так звану акредитивну схему, через яку “ПриватБанк” втратив $314,9 млн.

Загалом за цими двома епізодами розслідується розтрата 8,3 млрд грн, виведених через шахрайські схеми.