Відповідне повідомлення опублікувано на сторінці НАБУ в Facebook.
Дубілет підозрюється у розтраті грошових коштів банку напередодні його націоналізації та у завданні банку збитків у сумі 314,9 млн доларів.
“Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ та САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові “Приватбанку” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – повідомили в НАБУ.
Рішення про арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад півроку він перебуває у міжнародному розшуку.
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Олександр Дубілет – один із п’яти підозрюваних у цій справі одразу у двох епізодах: розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат та так звану акредитивну схему, через яку “ПриватБанк” втратив $314,9 млн.
Загалом за цими двома епізодами розслідується розтрата 8,3 млрд грн, виведених через шахрайські схеми.
- Нагадаємо, 23 лютого було повідомлено про підозру колишньому голові правління “ПриватБанку” Олександру Дубілету, його першому заступнику Володимиру Яценку та начальниці департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління пов’язаної з банком юридичної особи Олені Бичихіній.
- 2 червня Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення щодо заочного арешту колишнього голови правління “ПриватБанку” Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку.