Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Олександрові Януковичу, синові президента-втікача, що є підозрюваним у справі щодо резиденції "Межигір'я".

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав сину колишнього президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

Запобіжний захід був обраний за відсутності підозрюваного (in absentia). Це значить, що в разі затримання цієї особи суд розгляне за участі підозрюваного питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід.

Справа “Межигір’я”

Після втечі колишнього президента Віктора Януковича у загальному доступі опинилися документи, пов’язані із корупцією часів Януковича. Наприклад, чорна бухгалтерія “Партії регіонів”, розцінки за ремонти в “Межигір’ї”. Наразі відомо про щонайменше десяток кримінальних справ: це і конституційний переворот, і 220 млн грн розтрати під час приватизації “Укртелекому”, і захоплення “Межигір’я”, і привласнення “Сухолуччя”. #Букви розбиралися, чи можуть ще засудити президента-втікача.

Олександр Янукович разом із батьком підозрюється у незаконному оберненні комплексу споруд державної резиденції “Межигір’я” на території Вишгородського району на свою користь. Збитки держави оцінюють в 500 млн гривень.

26 жовтня 2020 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконного заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на таке рішення суду. Утім 19 січня колегія суддів (Андрій Никифоров, Олег Павлишин, Валерія Чорна) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити скаргу без задоволення, а постанову судді від 26 жовтня залишити без змін.

В липні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову вимагають у суду заочного арешту для президента-втікача Віктора Януковича у справі “Межигір’я”. Цього разу заарештувати заочно вимагали також його сина Олександра.

У кінці серпня Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у справі щодо привласнення резиденції “Межигір’я”, де фігурують президент-утікач Віктор Янукович та його син.