Про це повідомили пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Центр протидії корупції.
За інформацією САП, 2 березня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Полтавським міським головою.
Відповідно до вищевказаної угоди, суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації “Інститут розвитку міста”, влаштував на роботу двох осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.
Зокрема, для виплати вказаним особам зарплати, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до задання збитків місцевому бюджету у понад пів мільйона гривень.
“Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком 1 рік”, – зазначили у САП.
Відтак додали, що крім того, за умовами угоди, міський голова зобов’язується перерахувати у фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації – “Армія дронів” 2 мільйони гривень.
Водночас всі інші обвинувачені у справі, а саме два виконавці та два пособники у розтраті коштів, також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджено судом. Відповідно до угоди, їм призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік.
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