Відтоді як Оксфордський університет та компанія AstraZeneca заявили про закінчення фінальної фази клінічних випробувань своєї вакцини, у науковців з усього світу виникало все більше запитань.

Про це пише CNN.

Заявлена ​​середня ефективність у 70% була значно нижчою, ніж 94,5% ефективності Moderna та 95% Pfizer.

Однак ця вакцина може зробити для світу набагато більше, ніж попередні два конкуренти. Це може статися найближчим часом. Якщо компетентні органи дозволять масове виробництво цієї вакцини, то найбідніші країни зможуть отримати мільйони доз та зупинити поширення вірусу.

Великобританія вже зробила перший крок до ліцензування вакцини, надіславши у п’ятницю відповідні документи до британського регулятора лікарських засобів для оцінки.

“Pfizer націлений постачати свою вакцину до країн ЄС та США. А постачання Moderna будуть пов’язані зі США, принаймні у першій половині 2021 року, тож у світлі цього оксфордська вакцина AstraZeneca – справді добра альтернатива для решти світу”, – сказала Андреа Тейлор, помічник директора програм Глобального інноваційного центру охорони здоров’я Duke.

AstraZeneca заявила, що готова постачати свою вакцину країнам із середнім та низьким рівнями розвитку. Для бідних країн вакцина буде доступна на некомерційних умовах. До того ж ціна оксфордської вакцини значно нижча, ніж її конкурентів, а умови транспортування значно спрощені.

“Я думаю, що це єдина вакцина, яка може застосовуватися в цих умовах на цей час”, – сказала Азра Гані, завідувач кафедри епідеміології інфекційних хвороб в Імперському коледжі Лондона.

Технологія

Вакцину Оксфорду та AstraZeneca можна зберігати при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм (від 36 до 46 градусів за Фаренгейтом) щонайменше пів року. Вакцину Moderna слід зберігати при -20 °C (-4 F) – або при температурі холодильника до 30 днів, а вакцину Pfizer/BioNTech слід зберігати при -75 °C (-103F) і використовувати протягом п’яти днів.

“Pfizer і Moderna вимагають зберігання в морозильній камері, і це просто неможливо у багатьох ситуаціях”, – сказав Гані.

Оксфордська вакцина єдина, транспортування якої можливе без спеціального холодильного обладнання.

Ця вакцина розроблена за технологією аденовірусу для перенесення генетичних фрагментів коронавірусу в організм.

Вакцини Moderna та Pfizer використовують шматочки генетичного матеріалу мРНК, щоб спонукати організм виробляти синтетичні шматочки коронавірусу та стимулювати імунну відповідь.

“Це відносно нова технологія, і про стабільність мРНК відомо мало”, – сказала Пенні Уорд, голова Комітету з питань освіти й стандартів британського факультету фармацевтичної медицини.

За її словами, з часом ці виробники знайдуть спосіб зберігання своїх вакцин при вищих температурах, але наразі це становить певну перешкоду.

Цього тижня AstraZeneca заявила про 62% ефективності при одному варіанті дозувань, тоді як інший варіант дозувань показав 90% ефективності. В середньому вакцина ефективна на 70%. Це хороший результат, порівнянний із вакциною проти грипу, але не такий високий, як 95% від Pfizer та 94,5% від Moderna.

У четвер представник AstraZeneca повідомив, що зараз вони ведуть переговори з FDA щодо включення режиму дозування напівсилових речовин у свої американські випробування, в яких наразі бере участь близько 10 000 учасників.

Гарантована допомога

AstraZeneca пообіцяла 300 мільйонів доз вакцини COVAX, Всесвітній організації охорони здоров’я та Коаліції з питань інновацій щодо готовності до епідемій (CEPI) для забезпечення рівномірного розподілу серед 92 країн, що розвиваються.

Представник GAVI прокоментував, що 200 доз цієї вакцини будуть поділені між країнами з низьким рівнем достатку. При цьому Moderna та Pfizer не зобов’язувались співпрацювати з COVAX.

Це свідчить про те, що AstraZeneca має потужніші виробничі можливості, ніж її конкуренти.

AstraZeneca заявляє, що у 2021 році зможе виробляти до 3 мільярдів доз вакцини на постійній основі. В той час Pfizer сподівається виготовити до 50 мільйонів доз у 2020 році та 1,3 мільярда у 2021 році, а Moderna заявляє, що зможе доставити приблизно 500 мільйонів доз на рік і, можливо, до 1 мільярда з 2021 року.

Важливо, що AstraZeneca зобов’язалася на некомерційній основі постачати вакцини до липня 2021 року, а в країни з низьким рівнем достатку – постійно.

Оксфордська вакцина дешевша за інші – приблизно 3-4 долари за дозу на відміну від приблизно 20 доларів для вакцини Pfizer та 32-37 доларів для вакцини Moderna.

“Ключовим фактором будь-якої вакцини є потенціал впливу на здоров’я населення, включаючи те, як швидко її можна розподілити. Нашу можна швидко і легко розподілити по всьому світу, використовуючи теперішню логістику, і легко зберігати в холодильнику”, – сказав представник Оксфордського університету.

Глобальні наслідки

Всесвітній механізм COVAX стане критично важливим для постачання вакцини до країн з низьким та середнім рівнем доходу. Ініціатива має на меті доставити 2 мільярди доз до кінця 2021 року для захисту груп ризику у всьому світі, а з часом планує вакцинувати 20% населення цих країн.

Однак експерти стверджують, що для створення колективного імунітету потрібно вакцинувати щонайменше 70% населення.

“Доступ до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19 для найбільш вразливих груп у всьому світі є єдиним способом взяти під контроль гостру стадію пандемії”, – сказав доктор Сет Берклі, генеральний директор компанії Gavi.

Науковці стверджують, що заможні країни вже передплатили собі великі партії вакцин, щоб забезпечити громадян. Однак менш заможні держави покладаються на COVAX.

Хоча на цьому етапі вакцина Оксфорду може обіцяти допомогу країнам з низьким рівнем доходу, все ще існує багато нюансів, які необхідно вирішити.