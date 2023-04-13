Молоді жінки, які вакцинувались принаймні однією дозою AstraZeneca, могли з більшою ймовірністю померти від проблем із серцем протягом 12 тижнів після вакцинації, згідно з аналізом імунізації та записів про смерть у Великій Британії.

Про це повідомляє The New York Times.

Ще у 2021 році Велика Британія заборонила використання вакцини AstraZeneca для осіб віком до 30 років, посилаючись на ризик виникнення тромбів.

До того, як вакцина була заборонена у країні, нею імунізували переважно медичні працівники або ті, хто був вразливий до COVID-19 з медичної точки зору. Тому результати дослідження можуть не стосуватися населення в цілому.

“Можливо, люди, які клінічно надзвичайно вразливі, більш сприйнятливі до побічних ефектів від вакцинації”, — сказав Ваге Нафілян, старший статистик Управління національної статистики Великої Британії та один із провідних дослідників дослідження.

Вакцина AstraZeneca ніколи не була дозволена для використання в Сполучених Штатах. Але станом на листопад 2022 року по всьому світу було доставлено понад 3 мільярди доз вакцини. Її дозволено для використання в понад 170 країнах, хоча в останні місяці деякі з них покладалися лише на двовалентні мРНК-вакцини для останнього раунду бустерних щеплень, коли домінував штам Omicron.

Аналіз виявив шість смертей, пов’язаних із захворюваннями серця, на 100 000 молодих жінок, які отримали принаймні одну дозу вакцини AstraZeneca у Великій Британії. У цих жінок серцево-судинна смерть була в 3,5 раза більшою ймовірністю протягом 12 тижнів після вакцинації, ніж після 12-тижневого періоду. Згустки, які блокують кровотік, можуть спричинити інфаркт або інсульт.

Дослідники не виявили значно підвищеного ризику смерті в будь-якій іншій підгрупі або з мРНК-вакциною Pfizer-BioNTech, яка також широко використовувалася у Великій Британії. І дослідження не довело, що вакцини спричинили смерть.

Дослідники та інші експерти наголосили, що переваги вакцин від Covid все ще значно перевищують ризики, а частота шкідливих подій після вакцинації залишається дуже низькою.

В аналізі Covid асоціювався з однією додатковою смертю на кожні 12 000 невакцинованих молодих людей і однією додатковою смертю на кожні 56 000 вакцинованих молодих людей.

“Коли ви дивитесь на побічні ефекти вакцинації, я вважаю, що дуже важливо також дивитися на переваги”, — сказав Нафілян.

Дослідники пов’язали записи про імунізацію зі смертями людей віком від 12 до 29 років від будь-якої причини. Вони розглянули дані, починаючи з 8 грудня 2020 року, коли вакцини почали розповсюджувати у Великій Британії.

Дані про смертність надійшли з двох незалежних джерел: смерті, зареєстровані до 8 червня 2022 року, і лікарняні смерті до 31 березня 2022 року.

Команда виявила дуже невелике збільшення смертності, пов’язаної з серцевими захворюваннями, протягом 12 тижнів після вакцинації у молодих чоловіків після введення другої дози мРНК-вакцини, але заявила, що цей результат не був статистично значущим. Лише молоді жінки — понад 177 000 — які отримали принаймні одну дозу AstraZeneca, мали вищий ризик смерті, пов’язаної з серцевими захворюваннями.

Експерти попереджають, що аналіз не встановлює остаточного зв’язку між вакцинами та смертями.

“Цього достатньо, щоб привернути мій інтерес і сказати, що ми повинні вивчати це більше. Але я б не наближався до причинно-наслідкових висновків”, — сказав Деніел Салмон, директор Інституту безпеки вакцин Школи громадської охорони здоров’я імені Джона Гопкінса Блумберга.

“Загалом це досить обнадійливо, але це все-таки відкриває деякі вакцини та деякі популяції, які заслуговують на подальше вивчення”, — сказав доктор Салмон.

Інші дослідження пов’язують побічні ефекти вакцини з певними підгрупами. Дані з кількох країн пов’язують мРНК-вакцини проти Covid з підвищеним ризиком міокардиту та перикардиту — запалення серця або його зовнішньої оболонки — особливо у чоловіків віком від 12 до 29 років.

За кілька тижнів після появи, вакцину AstraZeneca було пов’язано з рідкісним порушенням згортання крові, особливо у молодих жінок у Великій Британії та інших країнах Європи. Хоча вакцина AstraZeneca не пройшла схвалення регуляторних органів США, Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів у грудні 2020 року дозволило аналогічну вакцину, вироблену Johnson & Johnson.

У квітні 2021 року F.D.A. закликав зупинити використання вакцини Johnson & Johnson після повідомлень про порушення згортання крові у шести американських жінок. Агентство скасувало рекомендовану паузу через 10 днів і змінило етикетку вакцини, щоб попередити про ризик.

Через рік F.D.A. знову обмежив використання вакцини, заявивши, що її слід пропонувати лише людям, які не можуть або не хочуть зробити вибір на користь однієї з мРНК-вакцин. На той час агентство отримало повідомлення про 60 випадків порушення згортання крові та дев’ять смертельних випадків із 18 мільйонів введених доз.

“На щастя, у міру того, як збирається все більше і більше цих типів даних, які стають оприлюдненими, ми можемо бути впевнені, що рівень серйозних побічних ефектів, які називають побічними явищами, надзвичайно низький для обох типів вакцин”, — сказала докторка Сьюзен Ченг, кардіологиня і епідеміологиня з Інституту серця Смідта в Кедарс Сінай у Лос-Анджелесі про мРНК і не мРНК вакцини.

“Поте, хоча рівень цих несприятливих подій залишається надзвичайно низьким, — сказала вона, — вони важливі, і їх потрібно підраховувати та аналізувати, щоб ми могли краще їх зрозуміти”.