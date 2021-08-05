ЗеПорушення

53

Всього порушень

2

Днів без порушень
16:03 Вакцина Moderna ефективна на 93% через пів року після щеплення
16:02 Тренерка бельгійської олімпійської чемпіонки носить на удачу фігурку з The Legend of Zelda
15:33 Ястремська на поліграфі довела, що допінг потрапив в її організм через «фізичний контакт» із хлопцем
15:24 Єврокомісія уклала контракт на закупівлю до 200 млн доз вакцини Novavax
15:24 Супутник NASA сфотографував масштабні лісові пожежі, що вирують у Туреччині, – фото
15:06 Під Мінськом будують щось схоже на табір для політв’язнів, – CNN
14:47 Після 31 серпня карантин однозначно продовжать, – санлікар Кузін
14:34 Таїланд заборонив використання сонцезахисних кремів, що завдають шкоди коралам
14:28 Українська каратистка Терлюга вийшла в півфінал Олімпійських ігор
14:01 У Моршині, де вакциновано 66% дорослих, нема жодного хворого на COVID-19, – МОЗ
13:51 У Бангладеш внаслідок удару блискавки загинули 17 гостей весілля
Ексклюзив
13:38 У поліції Києва спростували чутки про відставку Андрія Крищенка
13:20 Лукашенко заявив, що Україна стала новою загрозою для Білорусі
13:06 Чоловіку, який прийшов до Кабміну з гранатою, повідомили про підозру
12:56 Як Ріанна стала найбагатшою знаменитістю. Не завдяки музиці
12:42 Кінопрем’єри серпня 2021: Анонси нових фільмів у кінотеатрах
11:37 Інвестиційна компанія Vanguard заплатить вакцинованим працівникам по $1000
11:19 Як влада ховає від суспільства суддю Миколу Чауса, – фото
10:34 З УДО звільнили військового, який побив танцюриста Дорофєєвої
09:49 Слідом за Тимановською: Ще одна білоруська спортсменка відмовилася повертатися до Білорусі
08:52 В Україні за минулу добу більше тисячі нових випадків COVID-19
08:35 У США хочуть зробити обов’язковою вакцинацію проти COVID-19 для всіх іноземців, які в’їжджають в країну
07:59 5 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:23 5 серпня на більшій території України прогнозують грози
02:46 В Індії четвертий день протестів через групове зґвалтування, вбивство й примусову кремацію 9-річної дівчинки
01:59 Американські сенатори запропонували започаткувати День пам’яті жертв COVID-19
01:39 Кабмін призначив тимчасового керівника АРМА: попередній очільник – під домашнім арештом
00:56 Радник Байдена з нацбезпеки сповістив союзників по НАТО про візит Зеленського до США
00:39 Іпотека через «Укрфінжитло»: Кабмін визначив умови надання кредитів
00:29 59% жителів Нью-Йорка підтримують відставку губернатора після звинувачень у сексуальних домаганнях

04 серпня

23:51 Amazon пропонує клієнтам по $10 за відбиток долоні

Вакцина Moderna ефективна на 93% через пів року після щеплення

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 була ефективна приблизно на 93% через шість місяців після введення другої дози.

Четвер, 5 серпня 2021, 16:03

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що ефективність вакцини практично не змінилася – у її первісному клінічному випробуванні розробники заявляли про 94% ефективності.

“Наша вакцина COVID-19 демонструє стійку ефективність 93% протягом шести місяців, але ми розуміємо, що варіант Delta являє собою серйозну нову загрозу, тому ми повинні зберігати пильність”, – заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

При цьому наголошується, що перед зимовим сезоном необхідно робити ще одне щеплення, оскільки рівень антитіл, ймовірно, знизиться. Цю заяву у Moderna зробили на тлі суперечок про можливість введення третьої дози вакцини проти коронавірусу. 

Агентство наголошує, що дані Moderna значно відрізняються від даних компаній Pfizer і BioNTech, які минулого тижня заявили, що ефективність їх вакцини знижувалася приблизно на 6% кожні два місяці й через пів року становила приблизно до 84%.

Довідка. Вакцина Spikeva – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna. Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Нагадаємо, що гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що тим, хто вже отримав вакцину проти коронавірусу, швидше за все знадобиться ще одна доза за 6-12 місяців.

Наразі жодна країна не схвалила введення третьої дози вакцини, і експерти говорять, що ще не зрозуміло, чи знизить третя доза кількість нових випадків зараження COVID-19.

  • Американські органи охорони здоров’я досліджують потребу введення третьої дози вакцини проти коронавірусу, аби краще захистити населення від штаму Delta.
  • Прем’єр-міністр Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль стане першою країною, яка запропонує третю дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 60 років.
Теги: COVID-вакцина, Moderna, ефективність

Читати #Букви у Telegram і у Facebook