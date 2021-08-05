Вакцина Moderna ефективна на 93% через пів року після щеплення

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 була ефективна приблизно на 93% через шість місяців після введення другої дози.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що ефективність вакцини практично не змінилася – у її первісному клінічному випробуванні розробники заявляли про 94% ефективності.

“Наша вакцина COVID-19 демонструє стійку ефективність 93% протягом шести місяців, але ми розуміємо, що варіант Delta являє собою серйозну нову загрозу, тому ми повинні зберігати пильність”, – заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

При цьому наголошується, що перед зимовим сезоном необхідно робити ще одне щеплення, оскільки рівень антитіл, ймовірно, знизиться. Цю заяву у Moderna зробили на тлі суперечок про можливість введення третьої дози вакцини проти коронавірусу.

Агентство наголошує, що дані Moderna значно відрізняються від даних компаній Pfizer і BioNTech, які минулого тижня заявили, що ефективність їх вакцини знижувалася приблизно на 6% кожні два місяці й через пів року становила приблизно до 84%.

Довідка. Вакцина Spikeva – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna. Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Нагадаємо, що гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що тим, хто вже отримав вакцину проти коронавірусу, швидше за все знадобиться ще одна доза за 6-12 місяців.

Наразі жодна країна не схвалила введення третьої дози вакцини, і експерти говорять, що ще не зрозуміло, чи знизить третя доза кількість нових випадків зараження COVID-19.