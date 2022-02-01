Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США схвалило вакцину Spikevax проти COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Про це повідомляє The Associated Press.

Її рекомендовано використовувати для осіб віком від 18 років.

“Наша вакцина проти COVID-19 була направлена сотням мільйонів людей у всьому світі для захисту людей від зараження, госпіталізацій та смерті”, – сказав генеральноий директор Moderna Стефана Банселя.

З 18 грудня 2020 року ця вакцина була доступна лише для екстреного застосування.

До цього моменту повне схвалення FDA отримала лише вакцина від COVID-19 компанії Pfizer, процес схвалення вакцини виробництва компанії Johnson & Johnson продовжується.

А вчора, 31 січня, до регулятора з офіційним проханням щодо схвалення свого препарату звернулася компанія Novavax Inc.