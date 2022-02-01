Про це повідомляє The Associated Press.
Її рекомендовано використовувати для осіб віком від 18 років.
“Наша вакцина проти COVID-19 була направлена сотням мільйонів людей у всьому світі для захисту людей від зараження, госпіталізацій та смерті”, – сказав генеральноий директор Moderna Стефана Банселя.
З 18 грудня 2020 року ця вакцина була доступна лише для екстреного застосування.
До цього моменту повне схвалення FDA отримала лише вакцина від COVID-19 компанії Pfizer, процес схвалення вакцини виробництва компанії Johnson & Johnson продовжується.
А вчора, 31 січня, до регулятора з офіційним проханням щодо схвалення свого препарату звернулася компанія Novavax Inc.
- Нагадаємо, виробники вакцини Pfizer оголосили про початок дослідження ефективності спеціальної вакцини проти нового штаму Omicron.
- Американська біотехнологічна компанія Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини від ВІЛ. У дослідженнях братимуть участь 56 осіб, у яких оцінять як сприйняття вакцини, так і імунну відповідь.
- Moderna сподівається випустити на ринок комбіновану ревакцинацію проти COVID-19, грипу та респіраторно-синцитіальної інфекції.