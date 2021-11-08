Вакцина не може заразити людину COVID-19: в МОЗ розвінчали популярний міф

#PandoraPapers
15:31 Вчені виявили ознаки води на відстані 12,88 мільярда світлових років від Землі
14:33 Україна – одна з лідерів Європи щодо програних справ у ЄСПЛ, зокрема через тортури
14:01 Герман Галущенко у 2019 році судився через борги за «комуналку», але програв
13:58 Китай побудував у пустелі макети військових кораблів США, – Reuters
13:31 «Ми зламані та спустошені»: Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю Тревіса Скотта
12:24 Вона повертається: Сара Джесіка Паркер знялася для обкладинки Vogue
11:56 У Канаді міністр оголосив про відставку через проблеми з алкоголем
11:29 На репера Тревіса Скотта подали до суду через загибель фанів на фестивалі Astroworld
10:47 На Луганщині окупанти пошкодили газопровід високого тиску
10:19 У високогір’ї Карпат -2°C та трохи снігу: фото
Партнерський матеріал
09:54 У Таїланді планують легалізувати електронні сигарети
09:45 Хакери зламали мережі 9 організацій, – CNN
08:59 8 листопада США відкривають кордони для вакцинованих туристів
08:27 В Україні за минулу добу зафіксовано трохи більше 13 тис. нових випадків COVID-19
07:38 8 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:11 Похолодання та місцями дощі: якою буде погода в Україні 8 листопада
01:21 Бот став расистом і гомофобом після копіювання людських суджень
00:46 США та НАТО планують протистояти домінуванню Росії в Чорному морі
00:11 На Twitter сторінці Ілона Маска більшість голосують за продаж 10% акцій Tesla

07 листопада

23:50 Суд США заблокував указ Байдена щодо вакцинації працівників приватних компаній
23:26 Блогерка, ув’язнена за розголошення деталей епідемії в Ухані, близька до смерті від голоду
22:49 Ангела Меркель розповіла, чи планує продовжувати політичну кар’єру
22:13 Ще один член знімальної групи «Іржі» постраждав і госпіталізований: названа причина
21:10 У Канаді лось посеред уроку прорвався у клас
20:41 У Помпеях відкрили поховану виверженням кімнату рабів – вона проливає світло на їх побут
19:55 Близько десяти прихильників Саакашвілі голодують біля в’язниці в Грузії
19:37 Мати Ілона Маска вдягнула сукню української дизайнерки
19:00 К’яра Ферраньї запускає власний б’юті-бренд
18:24 В Україні тестуватимуть таблетки проти COVID-19

Вакцина не може заразити людину COVID-19: в МОЗ розвінчали популярний міф

Вакцина проти COVID-19 не може інфікувати людину, оскільки у її складі немає живого вірусу.

Понеділок, 8 листопада 2021, 14:44

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Напередодні МОЗ провело опитування серед підписників у соцмережах. Як виявилося, частина читачів вважає, що вакцинація проти COVID-19 погіршує ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції.

Поширеним виявився фейк про те, що вакциновані проти COVID-19 легше заражають інших людей, бо їм начебто “ввели коронавірус”.

Чи може вакцина заразити людину COVID-19?

Українців щеплюють кількома вакцинами різних виробників, зокрема CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna. Вони мають різний спосіб дії, але жодна з них не може заразити людину COVID-19.

  • CoronaVac – це інактивована вакцина, у складі якої є вже вбитий вірус. Він не може поширюватись в організмі людини.
  • AstraZeneca – це векторна вакцина з безпечним модифікованим вірусом застуди, який має в собі специфічний білок. Він активує імунну відповідь й провокує виникнення антитіл, але не здатен заразити людину коронавірусом. Також вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус.
  • Вакцини Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки коронавірусу. Ці мРНК при потраплянні в організм навчають його виробляти захисні антитіла. Після цього мРНК гине.

“Як можна побачити, жодна з вакцин не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров’ю людини. Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх “зустрічей” з коронавірусом”, – запевняють у МОЗ.

Як працюють вакцини?

Щеплення допомагає виробити імунітет, моделюючи процес потрапляння інфекції в організм. Цей процес не викликає хворобу, але спонукає імунну систему виробити Т-лімфоцити та антитіла. 

Іноді після вакцинації людина може відчути легкі симптоми, які виникають під час хвороби, як-от підвищена температура, припухлість та біль в місці введення. Однак вони виникають тому, що організм реагує та формує імунну відповідь.

Після імунізації в організмі залишаються “клітини пам’яті”, які знають, як можна боротися з хворобою в майбутньому. Вони формуються кілька тижнів. 

Є ймовірність, що у людини, яка заразилася незадовго до вакцинації або відразу після вакцинації, розвинуться симптоми хвороби. Вона може захворіти, тому що у вакцини не було досить часу виробити захист.

Чому вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19?

У МОЗ наголошують, що такі випадки трапляються рідко, здебільшого серед людей похилого віку та зі слабким імунітетом. 

Крім того, зараз фіксується більше випадків серед вакцинованих, тому що люди припинили дотримуватися карантинних обмежень. Через це інфекція поширюється стрімкіше. Навіть вакциновані мають носити маски та дотримуватись соціальної дистанції.

“Навіть якщо ви заразились, бувши вакцинованими, хвороба протікатиме в рази легше, Ви уникнете госпіталізації та швидше повернетесь до звичного життя (ризик госпіталізації більше ніж у 10 разів нижчий). Якщо ви й захворієте, бувши щепленими, ймовірність заразити оточення в рази зменшується: ви убезпечите своїх рідних і близьких від зараження”, – додають в МОЗ.

За даними МОЗ України, понад 1,6 млн щеплень зроблено за перший тиждень листопада. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини.

У Центрі громадського здоров’я повідомляють, що в Україні працює 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19. Центри вакцинації відкриваються в спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах.

У березні 2021 року ЮНІСЕФ провело дослідження “Ставлення до вакцинації проти COVID-19”. Дослідження показало, що про хворобу українці знають не лише з новин: для багатьох COVID-19 — уже особистий досвід. Ефективним способом захиститися від COVID-19 більшість українців вважають саме вакцинацію.

Теги: COVID-вакцина, Вакцинація в Україні, Коронавірус, міфи, МОЗ України

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook