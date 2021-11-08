Вакцина не може заразити людину COVID-19: в МОЗ розвінчали популярний міф

Вакцина проти COVID-19 не може інфікувати людину, оскільки у її складі немає живого вірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Напередодні МОЗ провело опитування серед підписників у соцмережах. Як виявилося, частина читачів вважає, що вакцинація проти COVID-19 погіршує ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції.

Поширеним виявився фейк про те, що вакциновані проти COVID-19 легше заражають інших людей, бо їм начебто “ввели коронавірус”.

Чи може вакцина заразити людину COVID-19?

Українців щеплюють кількома вакцинами різних виробників, зокрема CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna. Вони мають різний спосіб дії, але жодна з них не може заразити людину COVID-19.

CoronaVac – це інактивована вакцина, у складі якої є вже вбитий вірус. Він не може поширюватись в організмі людини.

AstraZeneca – це векторна вакцина з безпечним модифікованим вірусом застуди, який має в собі специфічний білок. Він активує імунну відповідь й провокує виникнення антитіл, але не здатен заразити людину коронавірусом. Т акож вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус.

акож вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус. Вакцини Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки коронавірусу. Ці мРНК при потраплянні в організм навчають його виробляти захисні антитіла. Після цього мРНК гине.

“Як можна побачити, жодна з вакцин не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров’ю людини. Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх “зустрічей” з коронавірусом”, – запевняють у МОЗ.

Як працюють вакцини?

Щеплення допомагає виробити імунітет, моделюючи процес потрапляння інфекції в організм. Цей процес не викликає хворобу, але спонукає імунну систему виробити Т-лімфоцити та антитіла.

Іноді після вакцинації людина може відчути легкі симптоми, які виникають під час хвороби, як-от підвищена температура, припухлість та біль в місці введення. Однак вони виникають тому, що організм реагує та формує імунну відповідь.

Після імунізації в організмі залишаються “клітини пам’яті”, які знають, як можна боротися з хворобою в майбутньому. Вони формуються кілька тижнів.

Є ймовірність, що у людини, яка заразилася незадовго до вакцинації або відразу після вакцинації, розвинуться симптоми хвороби. Вона може захворіти, тому що у вакцини не було досить часу виробити захист.

Чому вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19?

У МОЗ наголошують, що такі випадки трапляються рідко, здебільшого серед людей похилого віку та зі слабким імунітетом.

Крім того, зараз фіксується більше випадків серед вакцинованих, тому що люди припинили дотримуватися карантинних обмежень. Через це інфекція поширюється стрімкіше. Навіть вакциновані мають носити маски та дотримуватись соціальної дистанції.

“Навіть якщо ви заразились, бувши вакцинованими, хвороба протікатиме в рази легше, Ви уникнете госпіталізації та швидше повернетесь до звичного життя (ризик госпіталізації більше ніж у 10 разів нижчий). Якщо ви й захворієте, бувши щепленими, ймовірність заразити оточення в рази зменшується: ви убезпечите своїх рідних і близьких від зараження”, – додають в МОЗ.