Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що вакцина проти COVID-19, розроблена науковцями фармацевтичної компанії Pfizer, є “дуже перспективною”. Однак в організації очікують більше вакцин проти вірусу.

Про це Гебреїсус заявив на брифінгу в Женеві 10 листопада, передає Reuters.

“Вакцина Pfizer дуже перспективна, ми також очікуємо більше і більше варіантів”, – додав Гебреїсус.

Він зазначив, що ефективна вакцина може з’явитися до кінця 2020 року.

Регіональний директор ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті зазначив, що з цією вакциною існує проблема. Річ у тому, що вона зберігається при дуже низьких температурах, що суттєво ускладнює її транспортування та зберігання у країнах Африки.

Нагадаємо, 10 листопада компанія Pfizer заявила, що її вакцина-кандидат більш ніж на 90% ефективна в запобіганні зараження. У вакцині використовується нова технологія, яка називається матричної РНК або мРНК, для створення імунної відповіді у вакцинованих людей.