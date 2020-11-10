Про це Гебреїсус заявив на брифінгу в Женеві 10 листопада, передає Reuters.
“Вакцина Pfizer дуже перспективна, ми також очікуємо більше і більше варіантів”, – додав Гебреїсус.
Він зазначив, що ефективна вакцина може з’явитися до кінця 2020 року.
Регіональний директор ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті зазначив, що з цією вакциною існує проблема. Річ у тому, що вона зберігається при дуже низьких температурах, що суттєво ускладнює її транспортування та зберігання у країнах Африки.
Нагадаємо, 10 листопада компанія Pfizer заявила, що її вакцина-кандидат більш ніж на 90% ефективна в запобіганні зараження. У вакцині використовується нова технологія, яка називається матричної РНК або мРНК, для створення імунної відповіді у вакцинованих людей.
- #Букви писали про те, коли вакцина проти коронавірусу може стати доступною. Про це можна прочитати тут.