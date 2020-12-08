Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від Covid-19 протягом 10 днів після введення першої дози.

Про це свідчать дані досліджень Управління з контролю за продуктами та ліками, інформує The New York Times.

Минулого місяця Pfizer і BioNTech оголосили, що їхня дводозова вакцина ефективна на 95% після введення двох доз з інтервалом у три тижні. Однак нові аналізи показують, що імунітет до коронавірусу починає розвиватися значно раніше.

Ба більше, вакцина спрацювала добре незалежно від раси добровольців, ваги чи віку. Хоча під час випробування не було виявлено жодних серйозних побічних явищ, спричинених вакциною, багато учасників відчували біль, лихоманку та інші симптоми.

У четвер консультативна комісія FDA щодо вакцин обговорить ці матеріали до голосування щодо того, чи рекомендувати офіційну реєстрацію вакцини Pfizer та BioNTech.

У липні Pfizer та BioNTech розпочали широкомасштабне клінічне випробування, набравши 44 000 добровольців у ​​США, Бразилії та Аргентині. Половина добровольців отримала вакцину, а половина – плацебо.

Нові випадки коронавірусу стрімко зменшилися у вакцинованій групі добровольців приблизно через 10 днів після введення першої дози. У групі плацебо випадки постійно зростали.

Швидкий вплив вакцини може принести користь не лише людям, які її отримують, але лікарням, у яких фактично не залишилося вільних місць.

Попри ранній захист, який забезпечується першою дозою, незрозуміло, як довго цей захист триватиме. Попередні дослідження виявили, що друга доза вакцини Pfizer-BioNTech дає імунній системі більш значний, довгостроковий ефект.

Ефективність вакцини після першої дози становить близько 52%, за словами доктора Вільяма К. Грубера, старшого віцепрезидента з клінічних досліджень та розробок вакцин Pfizer. Після другої дози ефективність становить 95%.

“Дві дози вакцини забезпечують максимальний захист”, – сказав він.

Вакцина має високий рівень ефективності як для чоловіків, так і для жінок, а також для білих, чорношкірих та латиноамериканців. Вона також добре працює у людей з ожирінням, які мають більший ризик захворіти на Covid-19. Pfizer та BioNTech виявили, що люди старше 65 років отримали приблизно такий же захист від вакцини від коронавірусу, як і молоді люди.

FDA також визначило безпечність вакцини. Виявилося, що у вакцинованій групі чотири людини пережили форму паралічу обличчя, яка називається паралічем Белла. Новий аналіз Pfizer показав, що багато добровольців, які отримали вакцину, почувалися погано через декілька годин після другої дози. Зазначається, що багатьом людям, можливо, доведеться вимагати вихідний день або бути готовим відпочити, поки симптоми не вщухнуть. Серед осіб віком від 16 до 55 років більш ніж половина відчувала втому, приблизно стільки ж відчували головний біль, трохи більше третини – озноб, а 37% – біль у м’язах.

Близько половини людей старше 55 років відчували втому, третина – головний біль, чверть – озноб, тоді як 29% відчували біль у м’язах.

“Взяти вихідний день після другої дози – це гарна ідея”, – сказав доктор Івасакі.