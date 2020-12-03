Деякі країни світу вже готуються до старту глобальної вакцинації проти коронавірусу. Саме тому люди частіше думають про те, що вони відчуватимуть після рятівного уколу.

Про це повідомляє CNN.

Дозвіл на надзвичайне використання від Управління з контролю за продуктами та ліками США намагаються отримати Pfizer/BioNTech та Moderna. Ці виробники використовують нову технологію мРНК. Жодна американська ліцензована вакцина ніколи не використовувала її, хоча дослідники вивчали цю технологію протягом десятиліть.

Принцип роботи цих мРНК-вакцин полягає в тому, що вони дають нашому тілу вказівки у вигляді передавальної РНК, виготовленої з маленького шматочка коронавірусу SARS-CoV-2. Коли наше тіло отримує ці вказівки, воно починає виробляти спайковий білок. Цей процес стимулює імунну систему, яка розпізнає білок спайку як “чужий”. Організм починає виробляти проти нього антитіла. Отже, коли ми заражаємося справжнім вірусом, наш організм вже готовий боротися з ним.

Ці вакцини вимагають двох доз: одна для підготовки організму, а потім через кілька тижнів друга – для посилення реакції. Результати дослідження показують, що вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna ефективні на 95%.

Але оскільки технологія є настільки новою для вакцини, вона викликала багато питань та певні занепокоєння серед тих, для кого вона призначена.

Один із добровольців, який тестував вакцину Moderna, заявив, що це “однозначно не прогулянка у парку”, але він би знову зробив щеплення у разі необхідності.

24-річний Ясір Баталві з Бостона, заявив, що спочатку зареєструвався для участі у випробовуваннях на вебсайті компанії ще на початку липня, оскільки хотів бути корисним.

“Я відчував себе таким безпорадним. Я маю на увазі, ця пандемія справді так істотно вплинула на життя кожного. І це не просто життя, знаєте, це засоби до існування. І тому я зареєструвався, бо я начебто просто хотів зробити те, що міг. І я не думав, що мене обов’язково оберуть. Але мені зателефонували, врешті-решт, у вересні. А у середині жовтня мене обрали”, – розповів хлопець.

За словами добровольця, було моторошно погоджуватися на тестування тоді ще кандидата у вакцини. Особливо багато вагань було тоді, коли хлопцеві запропонували підписати контракт про співпрацю на 22 сторінки. Однак він чітко розумів, що робить важливий вибір.

“Це було схоже на громадянський обов’язок. Я думаю, що масові вакцинації насправді стануть єдиним реалістичним виходом з пандемії, в якій ми перебуваємо”, – додав Баталві.

Як це було?

“Укол відчувався спочатку як щеплення від грипу. Відчувався лише незначний щипок у руці. Одного разу, як я вийшов із лікарні та відчув дискомфорт у руці. З цим можна було впоратися, однак мені не дуже хотілося торкатися своєї руки над плечем. Але побічні ефекти досить локалізовані. Я маю на увазі, що це просто дискомфорт у м’язі вашої руки. І це все. Це насправді ні на що інше не впливає, і ви почуваєтесь добре”, – розповів хлопець.

Такі відчуття були у добровольця після введення першої дози вакцини. Однак після другого етапу вакцинації з’явилися інші.

“У мене були досить серйозні симптоми після того, як я отримав другу дозу. Як тільки я отримав другу дозу, зі мною все було добре, поки я лежав у лікарні. Але того вечора було важко. У мене розвинулася субфебрильна температура, втома та озноб”, – сказав Баталві.

За його словами, він зателефонував лікарям-дослідникам, щоб повідомити їх про симптоми. Вони не стривожились і сказали, що так і повинно бути.

Експерти кажуть, що така реакція свідчить про те, що ваше тіло реагує так, як повинно. Такі симптоми швидше вважаються нормою та не повинні спонукати вас до відмови від другої дози вакцини.

“Це означає, що ваша імунна відповідь працює на вашу користь. Ви не повинні перейматися з цього приводу”, – сказав експерт з вакцин доктор Пол Офіт з дитячої лікарні Філадельфії.

Пізніше це підтвердив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

“Тіло повідомляє вам цією реакцією, що воно добре реагує на ін’єкцію. Коли вам роблять ін’єкцію вакцини, організм повинен дати відповідь. Деякі люди нічого не відчувають. Інші відчувають біль у руці. Хтось може відчути біль у руці та трохи холоду, у меншості людей підвищується температура”, – сказав він.

Фаучі додав, що ці симптоми проходять через 24-48 годин. Однак лікарі повинні бути чесними із пацієнтами та попереджувати про можливі реакції заздалегідь.

Головний науковий радник Warp Speed ​​Монсеф Слауї заявив у понеділок, що приблизно 10-15% вакцинованих отримають “досить помітні побічні ефекти”.

“У більшості людей будуть менш помітні побічні ефекти. Я вважаю, що це відповідний баланс, якщо розглянути перспективу бути захищеним від небезпечного та виснажливого вірусу”, – сказав він.

Побічні ефекти, які відчував Баталві, не слід плутати з проблемами безпеки. Будь-який виробник вакцин, який претендує схвалення або дозвіл FDA, повинен надати дані про безпеку за два місяці після введення другої дози, адже саме тоді в попередніх випробуваннях виникали найсерйозніші питання безпеки. На цьому фронті поки що все добре у Moderna та Pfizer. Але лише час покаже, чи з’являться серйозніші симптоми.

Баталві зазначив, що точно не знає, чи отримав він активну вакцину чи плацебо. Він може тільки здогадуватися.

“Ви знаєте, що це подвійне сліпе, рандомізоване дослідження. Тож ні я, ні дослідники, ні Moderna не знаємо, отримав я вакцину чи ні. Але я впевнений, базуючись на побічних ефектах, що я отримав справжню вакцину”, – сказав він.

Хлопець впевнений, що пандемія найближчим часом закінчиться. Він сподівається, що вся його сім’я зможе нарешті зустрітися з нагоди народження близнюків його сестри – хлопчика та дівчинки.