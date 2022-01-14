Вакцинація проти COVID-19 у 10 разів знижує ймовірність померти від цієї хвороби

Восени та взимку 2021 року 95% громадян, які померли в Україні від коронавірусу, не були щеплені.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він навів статистичні дані, за якими у Швейцарії захворювання на COVID-19 має летальні наслідки у невакцинованих у майже 22 рази частіше, ніж у вакцинованих. У США – від 5 до 7 разів, у Франції – у 8 разів.

“Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів”, – зазначив міністр.

В усіх країнах ризик померти від коронавірусу зростає у людей похилого віку.

Також міністр зазначив, що через те, що вірус SARS-CoV-2 мутує, необхідно буде активізувати темпи вакцинації громадян у 2022 році.

“Сезонність більше не є основним фактором початку спалахів захворювання на COVID-19 у світі, й ми це можемо спостерігати по спалахах у різних країнах”, – зазначив він.

Віктор Ляшко додав, що тепер у всьому світі шанси мати повноцінне життя безпосередньо залежать від того, вакцинована людина проти коронавірусу чи ні.

Він навів дані Електронної системи охорони здоров’я. Згідно з ними, на кінець минулого року частка вакцинованих громадян з COVID-19, які були госпіталізовані, склала 11,7%.

“Таким чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення”, – додав міністр.

Він зазначив, що за статистикою, невакциновані ризикують опинитися на лікарняних ліжках з коронавірусом у 4,3 раза частіше, ніж повністю вакциновані.

Також Віктор Ляшко додав, що на сьогодні найвищі показники смертності від коронавірусу в Україні спостерігаються у віковій групі 60+ років.

“Вакцинацію від COVID-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9 % людей старше 60 років. Коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання”, – наголосив міністр.