Вакцинація проти COVID-19 у 10 разів знижує ймовірність померти від цієї хвороби

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він навів статистичні дані, за якими у Швейцарії захворювання на COVID-19 має летальні наслідки у невакцинованих у майже 22 рази частіше, ніж у вакцинованих. У США – від 5 до 7 разів, у Франції – у 8 разів.
“Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів”, – зазначив міністр.
В усіх країнах ризик померти від коронавірусу зростає у людей похилого віку.
Також міністр зазначив, що через те, що вірус SARS-CoV-2 мутує, необхідно буде активізувати темпи вакцинації громадян у 2022 році.
“Сезонність більше не є основним фактором початку спалахів захворювання на COVID-19 у світі, й ми це можемо спостерігати по спалахах у різних країнах”, – зазначив він.
Віктор Ляшко додав, що тепер у всьому світі шанси мати повноцінне життя безпосередньо залежать від того, вакцинована людина проти коронавірусу чи ні.
Він навів дані Електронної системи охорони здоров’я. Згідно з ними, на кінець минулого року частка вакцинованих громадян з COVID-19, які були госпіталізовані, склала 11,7%.
“Таким чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення”, – додав міністр.
Він зазначив, що за статистикою, невакциновані ризикують опинитися на лікарняних ліжках з коронавірусом у 4,3 раза частіше, ніж повністю вакциновані.
Також Віктор Ляшко додав, що на сьогодні найвищі показники смертності від коронавірусу в Україні спостерігаються у віковій групі 60+ років.
“Вакцинацію від COVID-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9 % людей старше 60 років. Коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання”, – наголосив міністр.
- Нагадаємо, що МОЗ прийняло рішення комбінувати по-іншому вакцини під час проведення COVID-щеплення. При цьому повторне щеплення однією вакциною не допускатиметься.
- У МОЗ стверджують, що досвід країн, де вже триває щеплення дітей молодшого віку проти коронавірусу, показує, що це — безпечно. В Україні це питання розглянуть у квітні 2022 року.
- Наприкінці січня 2022 року громадяни, вакциновані бустерною проти COVID-19, зможуть отримати новий сертифікат. Його термін дії буде складати 270 днів.