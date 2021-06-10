Прикордонники не пропускатимуть в Україну іноземців, вакцинованих російським препаратом "Спутник V", оскільки ця вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Відповідні роз’яснення надали в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Так, днями Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови про адаптивний карантин, якими оновив правила в’їзду до нашої країни в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

Зокрема, Кабмін дозволив іноземцям та особам без громадянства в’їжджати в Україну за умови пред’явлення: довідки про експрес-тест на антиген або “документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання”.

Досі для іноземців та осіб без громадянства діяла вимога про наявність лише ПЛР-тесту (вона залишається чинною, проте на вибір можна також пред’явити тест на антиген чи довідку про вакцинацію).

У ДПСУ пояснили, що наразі до переліку ВООЗ належать наступні вакцини:

• Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою “Комірнаті”);

• AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою “Астразенека”);

• Covishield виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою “Ковішелд”);

• Ad26.COV2.S виробництва Janssen;

• mRNA-1273 виробництва Moderna;

• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinopharm;

• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою “Коронавак”).

“Зауважимо, що за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною “Спутник V”. Наголошуємо, такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки дана вакцина не включена до переліку ВООЗ“, – зазначили в ДПСУ.

У відомстві пояснили, що для вдалого пропуску через кордон експрес-тест на антиген до COVID-19 має містити таку інформацію:

• повне ім’я та прізвище особи;

• назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2 тощо);

• тип дослідження (“immunochromatographic testing”, “immunochromatography assay”, “ICA”, “Lateral flow assay”, “LFT”, “rapid antigen test” тощо);

• дату та час забору матеріалу;

• результат тесту (negative, not detected);

• країну проведення дослідження;

• назву закладу, що видав результат тесту;

• унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Результат тестування на COVID-19 методом експрес-тесту може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, “що передбачена законодавством держав, в яких проведено тестування”.

Водночас документ про одержання повного курсу вакцинації проти COVID-19 має містити наступну інформацію:

• повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документа (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

• назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

• назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

• підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, також може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, “яка передбачена законодавством держав в яких проведено вакцинацію проти COVID-19”.

У ДПСУ нагадали, що такі результати тестів та документ про вакцинацію дають можливість українцям чи іноземцям, які постійно проживають в Україні, уникнути самоізоляції під час повернення з-за кордону.