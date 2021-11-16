Які міфи поширюють противники вакцинації та чи є серед них правда? З цим питанням розбиралися #Букви.

У медичних питаннях, розвінчуючи міфи, #Букви заручилися коментарями лікарів.

“Вакцина – гріх!”

25 квітня предстоятель ПЦУ Епіфаній сказав: “Вакцинація не має якогось релігійного підтексту, не повинно бути якихось речей, які б зупиняли її. І церква закликає всіх долучатися до цього процесу, бо саме за допомогою вакцинації ми зможемо поступово здолати цю хворобу”.

У серпні Папа Римський Франциск закликав людей зробити щеплення, а з початку листопада УГКЦ розміщує пункти вакцинації у своїх храмах.

“У вакцинах є мікрочипи”

“Це просто неможливо щодо розміру, необхідного для цього мікрочипа”, – сказав доктор Метт Лоренс з Медичної школи Університету Меріленду, який також є співдослідником у випробуваннях вакцин Moderna та Novavax.

“Вакциновані проти COVID-19 помруть протягом двох років”

Все почалося з переказу слів французького вірусолога та нобелівського лауреата Люка Монтаньє, але насправді це хибна інтерпретація хибного твердження. Обіцяного вченим ефекту антитілозалежного посилення інфекції не було зафіксовано під час клінічних випробувань вакцин проти COVID-19.

“Щеплення не означає, що ви гарантовано доживете до ста років, але воно допоможе пережити зараження COVID-19”, – стверджує Головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Христинівської міської ради Ольга Калініна

“Вакциновані також хворіють, тож навіщо це робити”

Цей міф розвінчує реаніматолог з тимчасового інфекційного стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні Олексій Єрємєєв:

“Приблизно у 10% випадків ви можете захворіти. Але у таких людей хвороба протікає у легкій формі. Жодного вакцинованого у мене в реанімації немає. І серед померлих людей жодного вакцинованого у нас не було. Тобто, вакцина на 100% не захищає, але допомагає уникнути важного перебігу хвороби”.

“Людина заразна після щеплення вакциною проти COVID-19 – саме щеплення й спричинили нову хвилю”

Реаніматолог Олексій Єрємєєв стверджує, що це неможливо. Жодна вакцина не містить активного вірусу, здатного спричинити хворобу та розмножитися. Симптоми, які виникають після щеплень, є лише ознакою того, що організм створює захист від вірусу без повноцінного контакту з ним. Тому людина зі щепленням заразити інших не може.

“Вакцинація убиває імунітет”

“Це абсолютний міф”, – стверджує реаніматолог Олексій Єрємєєв. “Вакцина розроблена, щоб допомогти нашому імунітету розпізнавати інфекції. За допомогою вакцини повністю виведене таке захворювання, як натуральна віспа — з 1977 року не було зафіксовано жодного хворого. Тож вакцинація є єдиним способом подолати COVID-19”.

“Вакцинація викликає важкі побічні ефекти – алергію та тромбоз”

Цей міф також прокоментував Олексій Єрємєєв: “У Норвегії, Швеції та Великій Британії проводилися досліди щодо вакцини Astra Zeneka. З 10 000 хворих у 23 були випадки тромбозу. Однак, даних про їх взаємозв’язок не було. Тромбоз, який викликає COVID-19, значно страшніший, ніж від вакцинації”.

Підтвердила ці слова також лікарка Ольга Калініна: “Нашими співробітниками за пів року було зроблено 18 500 щеплень. Ми фіксуємо побічні ефекти, але це поодинокі випадки, і не було жодного разу того, чого всі бояться – тромбозів чи анафілактичного шоку”.

Всі перелічені міфи ґрунтуються на людській природі та страхах, недовірі та незнанні. Вакцинуватися чи ні – вирішувати лише вам. Як і те, на чому ґрунтуватиметься ваше рішення: маніпуляціях і “психологічних трюках” чи перевіреній інформації та турботі про здоров’я своє та близьких людей.