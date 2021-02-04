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Вакцинація зможе знизити темпи поширення COVID-19, – дослідження

Вакцина проти COVID-19 від компанії AstraZeneca може знизити темпи передачі вірусу і забезпечить надійний захист протягом трьох місяців у разі щеплення однією дозою.

Четвер, 4 лютого 2021, 16:10

Про це свідчать результати досліджень Оксфордського університету.

Вчені зазначили, що стратегія британського уряду щодо відтермінування введення другої дози вакцини до 12 тижнів буде успішною. Таким чином більше людей зможуть якнайшвидше отримати першу дозу та захист від зараження на три місяці. До цього рекомендований проміжок між введенням першої та другої дози становив 4 тижні.

У США доктор Ентоні Фаучи, провідний національний експерт з інфекційних захворювань, відкинув ідею навмисного відтермінування другого щеплення. Він заявив, що США будуть “керуватися наукою” і даними клінічних випробувань. Дві дози вакцин Pfizer і Moderna, які використовують у США, повинні вводитися з інтервалом в три та чотири тижні відповідно.

Однак дослідження оксфордських науковців підтверджує, що відтермінування введення другої дози вакцини дозволить залучити до вакцинації більше людей та захистити вже вакцинованих.

Виробники всіх трьох вакцин заявили, що їхні розробки виявилися ефективними від 70% до 95%. Однак компанії не змогли чітко відповісти, чи можуть вакцини зупинити передачу вірусу, тобто, чи може вакцинована людина бути переносником вірусу.

В результаті експерти заявляють, що навіть вакциновані люди повинні продовжувати носити маски та триматися на відстані від інших.

У британському дослідженні у добровольців регулярно брали мазки з носа, щоб перевірити наявність коронавірусу та ймовірність його передачі безсимптомним пацієнтом. За даними досліджень, рівень вірус-позитивних мазків — добровольців, у яких була безсимптомне зараження, і тих, у кого були симптоми — був на 67% нижче у вакцинованій групі.

“Це повинно дати дійсно позитивний ефект при передачі”, — сказала провідний дослідник з Оксфорда Сара Гілберт.

Дослідники також перевірили ймовірність безсимптомного зараження людини, яку вакцинували. В одній підгрупі добровольців було 16 безсимптомних інфекцій серед вакцинованих та 31 у невакцинованій групі.

Pfizer та Moderna також вивчають вплив своїх вакцин на безсимптомні інфекції.

У США застосовуються лише вакцини Pfizer та Moderna. Велика Британія використовує AstraZeneca та Pfizer. AstraZeneca також отримала схвалення регулятору Європейського Союзу. При цьому Pfizer не схвалив рішення британського уряду про відтермінування другого щеплення.

Мене Пангалос, виконавчий віцепрезидент з досліджень та розробок біофармацевтичних препаратів в AstraZeneca, заявив, що жоден пацієнт не заявив про важкий перебіг COVID-19 та не вимагав госпіталізації через три тижні після введення першої дози. Одна доза вакцини може захищати організм протягом 12 тижнів.

Британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок заявив, що дослідження “підтримує прийняту урядом стратегію”, щоб більше людей отримали хоча б одну дозу. Рішення Великої Британії було розкритиковане іншими європейськими країнами.

Стівен Еванс із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини заявив, що припущення дослідників про те, що одна доза захищала людей протягом 12 тижнів, було “корисним, але не остаточним”.

За його словами, автори визнали, що їхнє дослідження не було розроблене для вивчення графіка дозування вакцини. Висновки базуються на статистичному моделюванні, а не на відстеженні реальних пацієнтів.

“Це, безумовно, не дуже вагомі докази, але також немає жодних ознак, що так неправильно робити”, – сказав Еванс щодо стратегії Великої Британії.

Один з оксфордських дослідників, доктор Ендрю Поллард, сказав, що вакцина AstraZeneca буде забезпечувати захист від нових штамів COVID-19, хоча остаточних даних про це поки немає.

“Якщо нам потрібно оновити вакцину, то це насправді досить простий процес. Це займає лише кілька місяців, а не величезні зусилля, які ми пройшли минулого року, щоб розпочати дуже масштабні випробування”, – сказав Поллард.

Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Вандербрук заявив, що Вища рада охорони здоров’я вважає вакцину AstraZeneca дуже гарною вакциною для людей у віці від 18 до 55 років. Рада прийняла рішення, що поки “немає достатніх даних, щоб з упевненістю сказати, що вона працює так само добре у людей старше 55 років”.

Водночас Франція вважає, що вакцину AstraZeneca слід вводити людям до 65 років, а Фінляндія вирішила вакцинувати нею усіх літніх людей. 

  • Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.
  • Раніше повідомлялося, що виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу COVID-19 В.1.1.7 набув однієї з ключових мутацій в остеподібному білку, яка вже є у “південноафриканського” штаму.
Теги: AstraZeneca, вакцина, вчені, дослідження

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