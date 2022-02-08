“Це наша мрія і це вже реальність, це шлях до головної мети – доступ до інтернету для всіх громадян України. Держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси в державі для всіх, не лише через класичні інструменти, а й завдяки сучасним технологіям, у максимально широкій формі, офлайн і онлайн”, – сказав Зеленський.

Програма для вакцинованих пенсіонерів передбачає надання безоплатного, якісного і сучасного смартфона. Пенсіонери отримають пільговий тариф для користування ним. На думку Володимира Зеленського, переваги цифрової держави повинні бути доступні усім незалежно від віку.

За планами програма стосуватиметься 8,5 мільйона українців. Очікується, що її запустять навесні 2022 року. Поки невідомо, як подати заявку на участь в програмі та що саме передбачатиме пільговий тариф.