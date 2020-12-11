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Вакцину AstraZeneca випробують спільно з російською «Спутник V»

Фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила про початок клінічних випробувань комбінації власної вакцини проти коронавірусу з російським препаратом "Спутник V".

П’ятниця, 11 грудня 2020, 16:46

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

“Сьогодні ми оголошуємо про початок програми клінічних досліджень з оцінки безпеки та імуногенності комбінованого застосування вакцини AZD1222, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, і вакцини “Спутник V”, розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії, за участю добровольців у віці від 18 років”, – сказано у заяві компанії.

Відомо, що вакцини створені за подібною технологією. В основі обидвох вакцин лежить шиповидний білок вірусу SARS-CoV-2.

Компанія зазначила, що метою спільних випробовувань є перевірка ефективності комбінації різних вакцин. Якщо результати досліджень будуть позитивними, це може стати “важливим кроком у профілактиці COVID-19 шляхом посилення імунної відповіді та підвищення доступності препаратів”.

За даними видання BBC, клінічні випробовування будуть проходити у РФ. Кількість учасників та дата початку наразі невідомі.

  • Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
  • Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
  • Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
  • Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
  • Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.
Теги: AstraZeneca, вакцина, Коронавірус, Спутник V

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