Вакцину AstraZeneca випробують спільно з російською «Спутник V»

Фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила про початок клінічних випробувань комбінації власної вакцини проти коронавірусу з російським препаратом "Спутник V".

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

“Сьогодні ми оголошуємо про початок програми клінічних досліджень з оцінки безпеки та імуногенності комбінованого застосування вакцини AZD1222, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, і вакцини “Спутник V”, розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії, за участю добровольців у віці від 18 років”, – сказано у заяві компанії.

Відомо, що вакцини створені за подібною технологією. В основі обидвох вакцин лежить шиповидний білок вірусу SARS-CoV-2.

Компанія зазначила, що метою спільних випробовувань є перевірка ефективності комбінації різних вакцин. Якщо результати досліджень будуть позитивними, це може стати “важливим кроком у профілактиці COVID-19 шляхом посилення імунної відповіді та підвищення доступності препаратів”.

За даними видання BBC, клінічні випробовування будуть проходити у РФ. Кількість учасників та дата початку наразі невідомі.