19 грудня за юліанським календарем православні християни святкують День Святого Миколая. Вважається, що він був покровителем дітей і дарував їм подарунки та допомагав знедоленим. Напередодні свята діти писали йому листи з проханнями, які святий виконував.

#Букви розповіли, як у важкі часи війни мрія однієї дитини здійснилася.

Зараз, коли в Україні війна, від якої страждають зокрема й діти, вони особливо потребують тепла та казки. І Святим Миколаєм може стати кожен.

В Івана Варфоломєєва, сина військовослужбовця, який під час захисту нашої держави зник безвісти, було дві мрії: щоб тато повернувся додому і зустрітися з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. І друга мрія здійснилася.

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради провів акцію під назвою “Стань Святим Миколаєм для дитини, у якої війна забрала тата”. В одному з черкаських ТРЦ листівки із побажаннями таких діток були розвішані на новорічній ялинці. Будь-хто охочий міг приєднатися до ініціативи, просто обравши листівку з побажанням дитини та принісши волонтерам подарунки.

Діти просили різноманітні подарунки, про які й мріють усі дітлахи. Але мрія Івана відрізнялася від решти.

Мама Івана, Оксана Варфоломєєва, розповіла, що коли їй зателефонували з департаменту соціальної політики з запрошенням взяти участь в акції, вона особливо ні на що не розраховувала та не виправляла сина, коли він попросив про такий незвичайний подарунок – зустріч з Головнокомандувачем Збройних сил України.

“Телефонний дзвінок. “Валерій Федорович запрошує Івана на зустріч. І чекає його, аби передати від Святого Миколая подарунок”. Кажу: ви що, серйозно?? Та він же так, просто написав…”, – розповіла вона, додавши, що навіть не мала думки про те, що той лист її сина сприймуть всерйоз. Вона розплакалася, по той бік телефону теж плакали.

Зустріч тримали у таємниці для Івана, щоб зробити йому сюрприз – і він вдався!

“Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше, — ВІРУ. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!”, – поділилася мама хлопчика.

Для деталей організації зустрічі Івана з Валерієм Залужним #Букви поспілкувалися з заступницею міського голови Черкас Мариною Гаркавою.

“Ми щасливі! Помічники Святого Миколая зробили все можливе, аби одне з бажань Івана здійснилось!”, – прокоментувала вона подію.

Марина Гаркава назвала Головнокомандувача ЗСУ Людиною з великим Серцем і неймовірно крутою особистістю. Наголосила: вона просила у Валерія Залужного хоча б про відеодзвінок – ініціативу зустрітися з сином Героя він проявив сам.

У те, що це відбулося, заступниця мера Черкас досі не може повірити – каже, що сама молилася за здійснення цієї мрії юнака та не може стримати сліз.

“Він єдиний не попросив нічого матеріального! Але ми зібрали й матеріальний подарунок, бо це ж дитина!”, – додала Марина Гаркава.

Загалом з допомогою Департамент соціальної політики при міській раді Черкас було зібрано 152 подарунки для 80 дітей, батьки яких загинули або зникли безвісти. Жодна дитина не лишилася без подарунка – хтось отримає завтра від Миколая особисто на святі, деяким він розвезе особисто.