14 грудня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови обговорив ситуацію на фронті з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обмінялися оцінками стратегічної обстановки.

Про це український генерал повідомив у Facebook.

Залужний зауважив, що під час спілкування з Каволі, вони обговорили потреби української армії в озброєнні та техніці.

Також він поінформував, що докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці.

Раніше Валерій Залужний поспілкувався телефоном із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Головнокомандувач ЗСУ подякував колезі та в його особі всьому народу Франції за підтримку та військову допомогу.

Окрім цього, Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Головнокомандувач поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків через масовані ракетні удари РФ. Валерій Залужний деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.