Про це український генерал повідомив у Facebook.
Залужний зауважив, що під час спілкування з Каволі, вони обговорили потреби української армії в озброєнні та техніці.
Також він поінформував, що докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці.
Раніше Валерій Залужний поспілкувався телефоном із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Головнокомандувач ЗСУ подякував колезі та в його особі всьому народу Франції за підтримку та військову допомогу.
Окрім цього, Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Головнокомандувач поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків через масовані ракетні удари РФ. Валерій Залужний деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.
- З початку широкомасштабного російського вторгнення Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей.
- Британське видання Financial Times випустило статтю про Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного під назвою “Ми б’ємо їх із рогаток: український “залізний генерал” демонструє характер”.
- За версією американського видання Politico, російського президента Володимира Путіна визнано “невдахою року”.
- Під час окупації Росією південноукраїнського міста Херсона великий магазин електроніки служив російським військам польовим шпиталем, казармою та складом для продовольства. Одного ранку влітку українські війська завдали удару по магазину, повністю його зруйнувавши. Це був один із численних нападів того дня на тоді ще підконтрольну Росії територію в глибині Херсонської області.