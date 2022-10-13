Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 13 жовтня провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час розмови предметно обговорили результати зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у Facebook.

Він подякував країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій Україна успішно протистоїть російській агресії. Окремо Залужний вислови вдячність генералові Міллі — “за лідерство у цій надважливій справі”.

За словами українського генерала ситуації на фронті складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тож питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним.

Окрім цього, актуальним залишається питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Залужний зауважив, що генерал Міллі переказав вітання всім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі назвав напади РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні “воєнним злочином”, виступаючи на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 12 жовтня.