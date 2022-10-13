Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у Facebook.
Він подякував країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій Україна успішно протистоїть російській агресії. Окремо Залужний вислови вдячність генералові Міллі — “за лідерство у цій надважливій справі”.
За словами українського генерала ситуації на фронті складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тож питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним.
Окрім цього, актуальним залишається питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.
Залужний зауважив, що генерал Міллі переказав вітання всім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.
Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі назвав напади РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні “воєнним злочином”, виступаючи на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 12 жовтня.
- Оскільки Україна пришвидшено вимагає більше військової допомоги від своїх союзників, міністр оборони Ллойд Дж. Остін ІІІ пообіцяв від імені Сполучених Штатів довгострокову підтримку Києва на початку шостого засідання Контактної групи з оборони України 12 жовтня.
- Країни-члени НАТО мають намір посилити протиповітряну оборону України. Планується, що це буде пріоритетом військової допомоги.
- Раніше генеральний секретар НАТО розкритикував “жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні”.
- Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох надсучасних систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Цієї системи ППО немає на озброєнні навіть у самій Німеччині.