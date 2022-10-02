Про це Валерій Залужний повідомив у Facebook.

“Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії”, – зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність усьому американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи.

Видання TIME опублікувало колонку, де визначило роль головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як визначну. Однією з його переваг є те, що він належить до нового покоління українських лідерів, котрі навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті й нові успіхи ЗСУ у звільненні українських територій.