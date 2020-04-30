Про це розповідають #Букви.

Вальпургієва ніч збігається з датою дня пам’яті католицької святої вімбурнської черниці Вальпурги. На її честь і назване свято.

Вальпурга була однією з перших черниць. Вона прославилася тим, що виявилася цілителькою. У народі Вальпургу вважали покровителькою моряків, вагітних жінок перед пологами, а ще захисницею від стихії, хвороб, сказу, голоду, неврожаю.

Католицька церква зарахувала черницю Вальпургу до лику святих.

Прикмети на Вальпургієву ніч

З часів Середньовіччя збереглося повір’я, що Вальпургієва ніч — це час бенкету нечистої сили, яка злітається з усіх куточків землі на священну Лису гору.

Щоб очиститися від злих духів і відлякати відьом, в цю ніч треба палити багаття, а ще веселитися, влаштовувати ігри та гуляння.

За народним повір’ям, Вальпургієва ніч—вдалий час для ворожінь та привороту.

Якщо рано вранці після ночі вмитися росою, то вона додасть здоров’я і примножить красу.

Вважається, що в цю ніч амулети й талісмани наділені особливою силою.

У цю ніч не слід згадувати нечисту силу.

На Вальпургієву ніч не можна надягати речі чорного кольору.

У Вальпургієву ніч сняться віщі сни.

Магічною властивістю в цю ніч наділена верба. Якщо на світанку зірвати кілька гілок дерева і віддати їх подорожньому, то він повернеться не з порожніми руками, а принесе в ваш будинок грошей або хороші звістки.

Вважається, що в цю ніч Сатана заправляє балом. За легендою, владика пекла під час святкування перетворюється на козла з людським обличчям, в якого між рогами горить пекельний вогонь.

Традиції в країнах

У Чехії в переддень свята посипають пороги своїх будинків піском, аби відьми не могли проникнути у житло, поки не перерахують піщинки.

Жителі Скандинавії спеціально до Вальпургієвої ночі маринують лосося в кропі та цукрі.

В Естонії молодь гуляє всю ніч на вулицях.