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Вальпургієва ніч збігається з датою дня пам’яті католицької святої вімбурнської черниці Вальпурги. На її честь і назване свято.
Вальпурга була однією з перших черниць. Вона прославилася тим, що виявилася цілителькою. У народі Вальпургу вважали покровителькою моряків, вагітних жінок перед пологами, а ще захисницею від стихії, хвороб, сказу, голоду, неврожаю.
Католицька церква зарахувала черницю Вальпургу до лику святих.
Прикмети на Вальпургієву ніч
- З часів Середньовіччя збереглося повір’я, що Вальпургієва ніч — це час бенкету нечистої сили, яка злітається з усіх куточків землі на священну Лису гору.
- Щоб очиститися від злих духів і відлякати відьом, в цю ніч треба палити багаття, а ще веселитися, влаштовувати ігри та гуляння.
- За народним повір’ям, Вальпургієва ніч—вдалий час для ворожінь та привороту.
- Якщо рано вранці після ночі вмитися росою, то вона додасть здоров’я і примножить красу.
- Вважається, що в цю ніч амулети й талісмани наділені особливою силою.
- У цю ніч не слід згадувати нечисту силу.
- На Вальпургієву ніч не можна надягати речі чорного кольору.
- У Вальпургієву ніч сняться віщі сни.
Магічною властивістю в цю ніч наділена верба. Якщо на світанку зірвати кілька гілок дерева і віддати їх подорожньому, то він повернеться не з порожніми руками, а принесе в ваш будинок грошей або хороші звістки.
Вважається, що в цю ніч Сатана заправляє балом. За легендою, владика пекла під час святкування перетворюється на козла з людським обличчям, в якого між рогами горить пекельний вогонь.
Традиції в країнах
У Чехії в переддень свята посипають пороги своїх будинків піском, аби відьми не могли проникнути у житло, поки не перерахують піщинки.
Жителі Скандинавії спеціально до Вальпургієвої ночі маринують лосося в кропі та цукрі.
В Естонії молодь гуляє всю ніч на вулицях.