Воїни мотопіхотного батальйону 24-ої ОМБр імені короля Данила, які зараз боронять Бахмут від російських окупантів, показали ексклюзивні кадри міста у полум’ї.

Відповідні кадри опублікувала пресслужба мотопіхотного батальйону 24-ої ОМБр імені короля Данила.

“Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону”, – йдеться у підписі під фото.

Командир підрозділу на псевдо “Принц” розповів, що після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів.

“Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом”‎ – зазначив “Принц”.

Додамо, що аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що станом на 12 травня ЗСУ завдяки локальним контратакам здобули успіхи на північний захід від Бахмута.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 травня, видно, як російські війська тікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища, приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.

Ці кадри – візуальне свідчення тверджень низки російських мілблогерів, котрі повідомляли про успіхи Збройних сил України на північному заході від Бахмута, а саме у районі між Богданівкою та Берхівкою.

Один російський мілблогер стверджував, що підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ (14-й армійський корпус, Північний флот) втратили свої позиції в районі між Григорівкою та Дубово-Василівкою (приблизно 6 км на північний захід від Бахмута).

Декілька російських джерел попередили, що українські війська можуть намагатися оточити ПВК “Вагнер” у Бахмуті.

Водночас очільник вагнерівців Євген Пригожин наголосив, що ЗСУ наближаються до Берхівки та стверджував, що Україна утримує позиції у межах 500 метрів від північно-західної межі міста Бахмут.

Російські мілблогери додатково повідомили, що українські війська контратакують у напрямку Хромове (3 км на захід від Бахмута), Богданівка (6 км на північний захід від Бахмута) і Кліщіївка (6 км на південний захід від Бахмута).

Один російський мілблогер заявив, що ситуація на південний захід від Бахмута поблизу Майорська стабілізувалася після українських атак на позиції “1-го корпусу армії “ДНР””.

Своєю чергою міністерство оборони Росії відкинуло твердження інших російських джерел щодо наступу українців і натомість стверджувало, що підрозділи “4-ї окремої мотострілецької бригади “ЛНР”” і 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ (14-й армійський корпус Північного флоту) відбили всі обстріли в районі Берхівки “з урахуванням сприятливих умов Берхівського водосховища”.