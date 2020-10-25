Президент України Володимир Зеленський перервав спілкування з представниками ЗМІ після низки запитань, які стосувалися рейтингу "Слуги народу", опозиції та Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, спочатку у Зеленського запитали, скільки коштувало ініційоване ним “всенародне опитування” і як він буде звітувати за використані кошти. Глава держави не став конкретизувати, обмежившись лише заявою, що “коли буде звіт, ви побачите всы цифри”.

Після цього у Зеленського запитали, чи згоден він з тим, що рейтинг партії “Слуга народу” падає через те, що він відмовився “від образу народного президента” і “говорить опозиції заткнутися”.

У відповідь глава держави заявив, що не вважає, що відмовився “від якогось іміджу”.

“Я, чесно кажучи, не розумію, про що ви говорите, відмовився від якогось іміджу або щось ще… Я той, хто я є, я – Володимир Зеленський, саме таким народився, таким став. І саме за таку людину голосували люди. І виконую свої обов’язки відповідно до Конституції України. Що стосується рейтингів, я ще раз вам хочу сказати – побачимо всі цифри. Для мене важливо, перш за все, як для будь-якого українця, щоб ми обирали тих людей, яким ми довіряємо. Це – місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях”, – зазначив Зеленський.

Він хотів продовжити відповідати, але в цей момент журналісти спробували поставити інші запитання, перебиваючи Зеленського.

Так, одна з журналісток (ймовірно, із грузинських ЗМІ), спробувала поставити запитання з приводу Міхеїла Саакашвілі, голови Виконавчого комітету реформ в Україні, який “майже кожного дня робить заяви, що псують відносини між двома країнами (Україною і Грузією, – ред .)”.

“Ми дуже добре і з повагою ставимося до грузинського народу, я особливо. Обговорювати будь-яких політиків в Грузії – мені здається, що це вибір грузинського народу. Що стосується тих політиків, про яких ви говорите і тих запитань, які ви ставите, ви повинні ставити ці запитання їм безпосередньо. Це тільки ваші відносини”, – заявив у відповідь Зеленський.

Після цього глава держави повідомив, що хотів би завершити відповідати на попереднє запитання про рейтинги і опозицію, але йому не дають цього зробити.

“Я хочу закінчити, але у мене немає шансу. Навіть ваше запитання – воно довжиною в життя і не дає мені можливості вам відповісти”, – сказав президент.

Після того, як журналіст спробував поставити уточнююче запитання, Зеленський заявив:

“На жаль, вам не цікава моя відповідь. Я вам всім вдячний. Щасливо”.

Після цих слів Зеленський попрямував до автомобіля.

Варто відзначити, що прес-секретар президента Юлія Мендель перебивала журналістів, заявляючи, що “питання абсолютно не стосується виборів”, і закликаючи: “Дайте договорити”.

(На відео – з 6:00)