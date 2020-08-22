Про це повідомили на сайті музею.
Тепер скульптуру демонтували, щоб провести реставрацію.
За попередніми даними, на ній немає видимих пошкоджень.
На місці події працює поліція.
В музеї повідомили, що зроблять все можливе, щоб повернути скульптуру на місце найближчим часом.
На цю ситуацію відреагував ексглава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
“Пам‘ятник, до якого приносять яблука і хліб в дні пам‘яті. Вандали сплюндрували його, директорка музею запевняє: фігуру не пошкоджено і незабаром її повернуть на місце. Але це не змінить того, що десь поруч з нами живуть потвори здатні, сплюндрувати такий пам‘ятник”, – написав він.
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