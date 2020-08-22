У ніч з 21 на 22 серпня вандали спробували знищити скульптуру дівчинки з колосками, встановлену в пам'ять про жертв Голодомору на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомили на сайті музею.

Тепер скульптуру демонтували, щоб провести реставрацію.

За попередніми даними, на ній немає видимих ​​пошкоджень.

На місці події працює поліція.

В музеї повідомили, що зроблять все можливе, щоб повернути скульптуру на місце найближчим часом.

На цю ситуацію відреагував ексглава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

“Пам‘ятник, до якого приносять яблука і хліб в дні пам‘яті. Вандали сплюндрували його, директорка музею запевняє: фігуру не пошкоджено і незабаром її повернуть на місце. Але це не змінить того, що десь поруч з нами живуть потвори здатні, сплюндрувати такий пам‘ятник”, – написав він.