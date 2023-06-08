Американський виробник одягу та взуття VF Corporation, що володіє брендами Vans, The North Face і Timberland, закриває свої магазини в Росії.

Джерело: «Коммерсантъ»

Видання зазначає, що про таке рішення йдеться у заявах російської структури компанії. Згідно з повідомленням, останні торговельні представництва Vans у Росії закрилися цієї весни.

Російське видання пояснює таку ситуацію тим, що компанія перейде на роботу з гуртовими покупцями, що дозволить їм зберегти свій російський бізнес та при цьому не втратити репутацію через бойкот брендів на інших ринках.

VF Corporation не стала коментувати своє рішення.

У 2020 році VF Corporation вирішила розвивати мережу роздрібних магазинів під брендом Vans в Росії. На кінець минулого року в Москві та Санкт-Петербурзі було 12 магазинів. Свою діяльність в Росії вони почали обмежувати після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Станом на початок червня 241 міжнародна компанія повністю припинила свою діяльність у Росії. Також 1194 іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.