Джерело: «Коммерсантъ»
Видання зазначає, що про таке рішення йдеться у заявах російської структури компанії. Згідно з повідомленням, останні торговельні представництва Vans у Росії закрилися цієї весни.
Російське видання пояснює таку ситуацію тим, що компанія перейде на роботу з гуртовими покупцями, що дозволить їм зберегти свій російський бізнес та при цьому не втратити репутацію через бойкот брендів на інших ринках.
VF Corporation не стала коментувати своє рішення.
У 2020 році VF Corporation вирішила розвивати мережу роздрібних магазинів під брендом Vans в Росії. На кінець минулого року в Москві та Санкт-Петербурзі було 12 магазинів. Свою діяльність в Росії вони почали обмежувати після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Станом на початок червня 241 міжнародна компанія повністю припинила свою діяльність у Росії. Також 1194 іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.
- Протягом повномасштабної російсько-української війни окупанти втратили чималу кількість танків, які наразі не можуть активно виробляти через брак підшипників західного виробництва. Таку ж проблему мають й російські залізничники.
- Попри те, що низка іноземних компаній виходять з Росії, товари їхніх брендів все ж залишаються на російському ринку.