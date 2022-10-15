П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Слов’янську в Донецькій області передав бійцям 10-ї Гірсько-штурмової бригади 2 вантажівки DAF, буржуйки, генератори, спальні мішки та інше військове спорядження.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За словами Степана Барна, керівника Тернопільської організації “Європейської Солідарності”, який зараз воює на східному фронті, після повномасштабного вторгнення сформували новий мотопіхотний батальйон, тому зараз подібні авто вкрай потрібні.

“Одразу на початку війни був сформований батальйон, і у нас стоїть питання оснащення самого батальйону. Зараз над цим працюємо. Ці машини нам дуже важливі з точки зору забезпечення логістики для нашого підрозділу і мотопіхотного батальйону”, – пояснив Барна.

Захисники дякуючи за буржуйки, зауважили, що вночі вже заморозки, тому гарна пічка – саме те, що треба.

Водночас Барна розповів, що ці військові з перших днів війни на передовій: “І зараз – на першій лінії, на бойових позиціях. На жаль, не всі тут присутні, частина зараз перебуває на лікуванні. Вони добре знають, що таке війна”, — додав він.

Також Порошенко разом з побратимами вшанував пам’ять загиблих воїнів.

“Хочу в цей день подякувати родинам наших загиблих героїв, бо буквально тиждень тому ми втратили двох хлопців, і це нам дуже болить”, — сказав Степан Барна.

На його думку, про кожного героя, якого було поранено, будуть піклуватися на мирній українській землі. Він побажав, аби Україна стала членом Європейського Союзу, НАТО, а також, аби російський президент Володимир Путін — “здох”.

Нагадаємо, що Петро Порошенко з волонтерами ГО “Справа Громад” 14 жовтня привезли великий вантаж у бригади уздовж лінії фронту, а саме 10 автівок DAF, пікапи, десятки дронів, генераторів, сотні буржуйок, а також рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки й спеціальна польова лазня – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими.