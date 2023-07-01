Вантажний космічний корабель SpaceX Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю біля узбережжя Джексонвілля.

Джерело: NASA.

30 червня ввечері космічний корабель приземлився біля узбережжя Джексонвілля (штат Флорида). Це була 28-ма контрактна місія SpaceX з доставлення вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС) для NASA.

Відтак, космічний корабель доставив на Землю приблизно 1632 кг цінних наукових зразків, обладнання та інший вантаж.

Наукове обладнання та зразки, що повертаються з місії, містять у собі крісло GRIP (спритні маніпуляції в умовах мікрогравітації), яке використовується в неврологічних експериментах GRIP та GRASP, що спонсоруються Європейським космічним агентством (ЄКА).

GRIP вивчає, як мікрогравітація впливає на маніпуляції з предметами, а GRASP дає подальше розуміння того, як центральна нервова система адаптується до мікрогравітаційного середовища.

Експерименти тривали на космічній станції майже шість років, а остаточні випробування на орбіті були завершені на початку 2023 року.