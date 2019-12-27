Варфоломій назвав автокефалію ПЦУ головною подією 2019 року

Вселенський патріарх Варфоломій І назвав найважливішою ініціативою в 2019 році надання автокефалії Православній церкві України.

Про це повідомило грецьке видання Оrthodoxtimes.

За словами патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних “вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви”.

“Ми надали їм повну автокефалію, як і всім іншим церквам, в минулі століття і останнім часом, яким була надана автокефалія від Вселенського патріархату. Вселенський патріархат є єдиною церквою, яка, за священними канонами, має історичне право надання автокефалій. Ми надали їм повну автокефалію”, – сказав Варфоломій І.

Він підкреслив, що без прохання з боку ПЦУ Вселенський патріархат не буде втручатися в справи української церкви.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) встановили в Софії Київській.