Варфоломій назвав автокефалію ПЦУ головною подією 2019 року

27 грудня

00:54 «Нафтогаз» достроково перерахував до держбюджету 8,5 млрд дивідендів
00:35 Фонд гарантування в сьомий раз виставив на продаж стадіон «Чорноморець»
00:16 У ГПУ пояснили, чому не затвердили проєкт підозри Федині та Звіробій

26 грудня

23:57 Молодша дочка Путіна увійшла до ради при уряді Росії
23:39 Словник сучасної української мови та сленгу обрав слово року
23:09 Лівія офіційно попросила Туреччину про військову підтримку
22:59 Кабмін запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом
22:44 Справи Майдану: завтра суд розгляне апеляцію на арешт «беркутівців»
22:33 Зеленський підписав закон про документи для жителів Донбасу
22:18 Мер Херсона відповів Путіну на заяви про «споконвічно російське» Причорномор'я
21:34 КСУ визнав законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за прогули неконституційним
21:24 До бюджету «Газпрому» перекинули пенсійні накопичення росіян
21:01 Україна передала Іспанії «злодія в законі»
20:59 У Рівненській області від коклюшу померло немовля
20:54 Ексжурналіста Гнапа викликали на допит у справі Шеремета
20:34 У НАБУ назвали причину обшуків у Мінінформполітики
Ексклюзив
20:25 Зайва вага впливає на розумові здібності — експерт
20:20 Наступного року рання діагностика онкології буде безкоштовною
19:59 Кабмін встановив дедлайн для закриття нелегальних АЗС
19:52 Справа МН-17: Сарган заявила про звільнення єдиного прокурора від України, у ГПУ заперечують
19:04 Тейлор: Аваков не впевнений, що фігуранти справи Шеремета винні у вбивстві — ЗМІ
19:00 Рожкова розповіла, як працюватиме закон про банкрутство банків
18:59 У Хмельницькій області співробітник СБУ на смерть збив двох пішоходів
18:44 НБУ купив рекордну за рік кількість валюти
18:29 На Вінниччині чоловік підірвав на гранаті двох людей
Ексклюзив
18:18 Виховання, залежність та стрес: названі психологічні причини ожиріння
18:11 Після продажу «Укргазбанку» в НБУ планують приватизувати «Ощадбанк»
17:43 Росія дзеркально відповість на санкції через «Північний потік – 2», – Захарова
17:38 Суд повернув «Дельта Банку» $ 87 млн неправомірно виведених активів
17:21 11 ігор, в які обов’язково варто зіграти на PlayStation 4

Варфоломій назвав автокефалію ПЦУ головною подією 2019 року

Вселенський патріарх Варфоломій І назвав найважливішою ініціативою в 2019 році надання автокефалії Православній церкві України.

П’ятниця, 27 грудня 2019, 01:06

Про це повідомило грецьке видання Оrthodoxtimes.

За словами патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних “вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви”.

“Ми надали їм повну автокефалію, як і всім іншим церквам, в минулі століття і останнім часом, яким була надана автокефалія від Вселенського патріархату. Вселенський патріархат є єдиною церквою, яка, за священними канонами, має історичне право надання автокефалій. Ми надали їм повну автокефалію”, – сказав Варфоломій І.

Він підкреслив, що без прохання з боку ПЦУ Вселенський патріархат не буде втручатися в справи української церкви.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) встановили в Софії Київській.

9 січня члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

10 січня Томос про автокефалію Православної церкви України вже привезли назад в нашу країну зі Стамбула.

14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Почесному патріарху Православної церкви України (ПЦУ), постійного члену Священного Синоду ПЦУ Філарету Синод залишив керівництво Київською єпархією.

  • У березні Філарет заявив, що поточний статут, написаний Константинополем, його не задовольняє. Він виступив за прийняття нового статуту Української православної церкви.
  • Почесний патріарх Київський і всієї України-Русі Філарет сказав, що не висував би кандидатуру Єпіфанія на посаду предстоятеля Православної церкви України, якби знав, що він “піде кривими шляхами”.
  • Раніше Патріарх Філарет заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкви лише нову залежність”.
  • Позачерговий собор ієрархів Елладської православної церкви в суботу, 12 жовтня 2019 року, прийняв рішення про визнання автокефальної Православної церкви України (ПЦУ).
  • Станом на жовтень 2019 року до Православної церкви України (ПЦУ) приєдналося вже 7 000 парафіяльних храмів.
Теги: Варфоломей, автокефалія, ПЦУ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!