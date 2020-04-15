Застосування тест-систем ІФА, які визначають наявність антитіл до коронавірусу, можуть стати варіантом виходу країни з карантину.

Про це в інтерв’ю “НВ” заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він заявив, що єдиний порятунок від коронавірусу – винахід вакцини, тоді як колективний імунітет – середньовічне уявлення про подолання пандемії. Ляшко нагадав, що в перспективі 80% людей, що заразилися коронавірусом, перехворіють в легкій формі.

Одним з варіантів виходу з карантину, на думку Ляшка, може бути проведення тестів на наявність у населення імунітету до коронавірусу. Це тест-системи на основі імуноферментного аналізу (ІФА).

“Нещодавно ми зустрічалися з однією приватною лабораторією, і я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас в питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету”, – заявив він.

Наприклад, якщо в маленьких населених пунктах був великий спалах, то за допомогою таких тест-систем можна буде досліджувати, у кого з’явився імунітет, у кого ні.

“Ось це може бути одним з варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести за наявністю імунітету”, – пояснив Ляшко.