Про це в інтерв’ю “НВ” заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він заявив, що єдиний порятунок від коронавірусу – винахід вакцини, тоді як колективний імунітет – середньовічне уявлення про подолання пандемії. Ляшко нагадав, що в перспективі 80% людей, що заразилися коронавірусом, перехворіють в легкій формі.
Одним з варіантів виходу з карантину, на думку Ляшка, може бути проведення тестів на наявність у населення імунітету до коронавірусу. Це тест-системи на основі імуноферментного аналізу (ІФА).
“Нещодавно ми зустрічалися з однією приватною лабораторією, і я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас в питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету”, – заявив він.
Наприклад, якщо в маленьких населених пунктах був великий спалах, то за допомогою таких тест-систем можна буде досліджувати, у кого з’явився імунітет, у кого ні.
“Ось це може бути одним з варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести за наявністю імунітету”, – пояснив Ляшко.
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нові випадки зараження.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.