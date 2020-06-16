Російську телеведучу і актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала тимчасово окупований Крим, виключили з "чорного списку" на в'їзд в Україну.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Уточнюється, що згідно з наказом виконуючого обов’язки міністра Світлани Фоменко, тепер Катерина Варнава знову зможе брати участь в проектах українського “Нового каналу“.

Відзначається, що в “чорний список“ потрапляють артисти, які створюють загрозу для національної безпеки України.

Катерина Варнава була внесена в список через те, що гастролювала в тимчасово окупованому Росією Криму в 2016 році. Їй був заборонений в’їзд в Україну на 5 років.