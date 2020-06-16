Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.
Уточнюється, що згідно з наказом виконуючого обов’язки міністра Світлани Фоменко, тепер Катерина Варнава знову зможе брати участь в проектах українського “Нового каналу“.
Відзначається, що в “чорний список“ потрапляють артисти, які створюють загрозу для національної безпеки України.
Катерина Варнава була внесена в список через те, що гастролювала в тимчасово окупованому Росією Криму в 2016 році. Їй був заборонений в’їзд в Україну на 5 років.
- Раніше Державне агентство з питань кіно у 2019 році заборонило демонстрацію та розповсюдження на території України фільм “Вісім перших побачень” (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 року), в якому зіграли президент Володимир Зеленський та Катерина Варнава.