Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Уточнюється, що згідно з наказом виконуючого обов’язки міністра Світлани Фоменко, тепер Катерина Варнава знову зможе брати участь в проектах українського Нового каналу.

Відзначається, що в чорний список потрапляють артисти, які створюють загрозу для національної безпеки України.

Катерина Варнава була внесена в список через те, що гастролювала в тимчасово окупованому Росією Криму в 2016 році. Їй був заборонений в’їзд в Україну на 5 років.