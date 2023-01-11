11 січня мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мерами чотирьох європейських столиць. Очільники Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло у 2019 році заснували Пакт вільних міст, до якого 26 вересня 2022 року приєднався й Київ.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Мер столиці подякував колегам, які відвідували Київ перед початком широкомасштабного вторгнення РФ та весь час підтримували Україну в боротьбі з агресором і допомагали. Кличко акцентував, що зустріч є свідченням ефективного співробітництва між містами та подальшої підтримки України й Києва європейськими партнерами.

Зокрема мер Варшави Рафал Тшасковський спільно з очільником столиці підписали листа про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро.

Під час візиту до України очільники європейських міст оглянуть місця російських атак на цивільні об’єкти Києва, відвідають міський клінічний госпіталь для ветеранів війни, реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, один зі столичних пунктів обігріву.

Мери наголосили, що і надалі допомагатимуть Києву – зокрема, обладнанням, щоб пройти цю зиму, гуманітарно та в майбутньому підтримають відновлення й відбудову української столиці.

Зауважимо, 10 січня десять сучасних міських автобусів вирушили з Риги до Києва, зокрема в автобусах їде гуманітарна допомога для столиці.

4 січня Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирські автобуси. У них також прибула гуманітарна допомога, яку зібрали для української столиці міська влада Тампере спільно з активними громадянами Фінляндії.

За словами міського голови столиці, через постійні атаки Російської Федерації і її спроби залишити столицю й Україну без електроенергії, українці відчувають дефіцит електроенергії. Тому зараз вкрай важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту.

Віталій Кличко нагадав, що сьогодні у Києві на всіх тролейбусних й трамвайних маршрутах міста працюють автобуси.

Довідка. Пакт вільних міст – відкритий і прогресивний міський альянс, започаткований у 2019 році мерами Варшави, Будапешту, Праги та Братислави. Європейські міста співпрацюють у захисті демократії, в боротьбі з корупцією та популізмом, захисті прав та повноважень місцевого самоврядування, в налагодженні ефективної взаємодії з національними урядами. А також – реалізовують спільні ініціативи та проекти, адаптовані до потреб окремих міст.