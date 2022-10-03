3 жовтня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав ноту на адресу Німеччини з вимогою репарацій за збитки, завдані країні нацистською окупацією у роки Другої світової війни.

Про це інформує DW.

За його словами, нота, яку буде передано МЗС ФРН, висловлює переконання Варшави, що сторони мають вжити заходів щодо сталого врегулювання питання репарацій. Рау зазначив, що Польща наполягає на тому, щоб сторони врегулювали виплату компенсацій за матеріальні та нематеріальні збитки у зв’язку з окупацією.

“Таке врегулювання дозволить польсько-німецьким відносинам ґрунтуватися на справедливості та правді, призведе до закриття болючих сторінок у минулому та забезпечить подальший розвиток двосторонніх відносин у дусі добросусідства”, – пояснив глава МЗС Польщі.

Водночас Рау не назвав конкретної суми компенсацій. Голова правлячої у Польщі партії “Закон і справедливість” Ярослав Качинський оцінив її на початку вересня в 1,3 трильйона євро. Качинський висловив упевненість, що німецька економіка може “прекрасно впоратися” з цією сумою. Він зазначив, що йдеться не про одноразову виплату, а про платежі, розтягнуті на десятиліття.

Своєю чергою, Німеччина не бачить підстав для вимог Польщі щодо відшкодування збитків від Другої світової війни. “Позиція федерального уряду незмінна. Питання про репарації закрите”, – заявив 1 вересня представник німецького МЗС у відповідь на вимоги Варшави, повторивши аргумент, на який Берлін вже неодноразово посилався у цій дискусії: Польща відмовилася від подальших репарацій ще 1953 року і неодноразово підтверджувала те, що, з точки зору німецької влади, питання про репарації остаточно вирішене.

У вересні 2017 року тодішній прессекретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт наголосив, що, несучи відповідальність за “немислимі злочини” нацистів у період Другої світової війни, Берлін вже виплатив Польщі репарації. Крім того, Німеччина продовжує виплати за наслідки злочинів нацистського режиму.

Довідка. Репарації – це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Виплата репарацій відбувається, зазвичай, за мирним договором або іншими міжнародними актами.