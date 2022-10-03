Про це інформує DW.
За його словами, нота, яку буде передано МЗС ФРН, висловлює переконання Варшави, що сторони мають вжити заходів щодо сталого врегулювання питання репарацій. Рау зазначив, що Польща наполягає на тому, щоб сторони врегулювали виплату компенсацій за матеріальні та нематеріальні збитки у зв’язку з окупацією.
“Таке врегулювання дозволить польсько-німецьким відносинам ґрунтуватися на справедливості та правді, призведе до закриття болючих сторінок у минулому та забезпечить подальший розвиток двосторонніх відносин у дусі добросусідства”, – пояснив глава МЗС Польщі.
Водночас Рау не назвав конкретної суми компенсацій. Голова правлячої у Польщі партії “Закон і справедливість” Ярослав Качинський оцінив її на початку вересня в 1,3 трильйона євро. Качинський висловив упевненість, що німецька економіка може “прекрасно впоратися” з цією сумою. Він зазначив, що йдеться не про одноразову виплату, а про платежі, розтягнуті на десятиліття.
Своєю чергою, Німеччина не бачить підстав для вимог Польщі щодо відшкодування збитків від Другої світової війни. “Позиція федерального уряду незмінна. Питання про репарації закрите”, – заявив 1 вересня представник німецького МЗС у відповідь на вимоги Варшави, повторивши аргумент, на який Берлін вже неодноразово посилався у цій дискусії: Польща відмовилася від подальших репарацій ще 1953 року і неодноразово підтверджувала те, що, з точки зору німецької влади, питання про репарації остаточно вирішене.
У вересні 2017 року тодішній прессекретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт наголосив, що, несучи відповідальність за “немислимі злочини” нацистів у період Другої світової війни, Берлін вже виплатив Польщі репарації. Крім того, Німеччина продовжує виплати за наслідки злочинів нацистського режиму.
Довідка. Репарації – це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Виплата репарацій відбувається, зазвичай, за мирним договором або іншими міжнародними актами.
- У 2017 році міністр оборони Республіки Польщі заявив, що Німеччина має виплатити країні військові репарації за завдані матеріальні збитки та злочини проти польського народу, скоєні у 1939-1945 рр.
- Німеччина затвердила один зі своїх найбільших пакетів фінансових репарацій для євреїв, які вижили після Голокосту, а також 12 мільйонів євро для 8500 українців, яким вдалося вижити.
- Коли німці-нацисти програли війну, то вся німецька нація ставала на коліна та просила пробачення. Росіяни теж мають це пройти, вважає бізнесмен Андрій Адамовський.