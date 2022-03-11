Польські міста Варшава та Краків через високий приріст українців на тлі російсько-української війни не в змозі прийняти більше біженців.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

“Ми не можемо прийняти більше людей, як місто. Йдеться про роботу, місця в школах і дитсадках, у послугах офісу, наприклад, як клієнтами соціальної допомоги, хтось має ними “опікуватися”. Проста видача номера PESEL для кожного з цих людей здається практично неможливою”, — каже Моніка Хілашек, речниця мера Кракова.

За її словами, до Кракова упродовж двох тижнів прибули від 80 до 100 тисяч українських біженців. Місто вже витратило 14 мільйонів злотих на допомогу біженцям від надзвичайних ситуацій, річний бюджет якої становить 19 мільйонів злотих. Уряд не перераховує кошти муніципалітетам — вони мають надаватися лише спеціальним актом.

Така сама ситуація спостерігається в Варшаві з приблизно 200 000 жителів — українці (10% від усього населення міста). Це величезна організаційна проблема для міста — у лікарнях уже 1,5 тисячі людей, 2 тисячі прийнято до шкіл і дитсадків.