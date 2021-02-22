Вартість Bitcoin вперше перевищила $58 тисяч

Про це свідчать дані торгів на сайті CoinDesk.

Вартість біткоїна досягла $58 105, а через декілька годин біткоїн коштував $58 332.

Після цього ціна пішла на спад і вартість впала до $57 339.

Нагадаємо, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.