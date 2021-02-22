Covid-19 Україна

оновлено 22.02.2021 о 01:01

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20 лютого

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Вартість Bitcoin вперше перевищила $58 тисяч

Вартість Bitcoin побила історичний рекорд, здолавши психологічну позначку в $58 тис.

Понеділок, 22 лютого 2021, 00:25

Про це свідчать дані торгів на сайті CoinDesk.

Вартість біткоїна досягла $58 105, а через декілька годин біткоїн коштував $58 332.

Після цього ціна пішла на спад і вартість впала до $57 339.

Нагадаємо, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.

  • Раніше повідомлялося, що засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюта Dogecoin, чим підвищив її акції Dogecoin на 75%.
Теги: bitcoin, биткоин

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