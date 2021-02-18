Вартість Bitcoin вперше сягнула $52,5 тисячі

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.
Після цього курс зафіксувався на рівні близько 52 тисяч та поступово знизився.
Станом на 13:20 за Києвом курс Bitcoin закріпився на рівні 51,616 долара.
Нагадаємо, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.
- Раніше повідомлялося, що засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюта Dogecoin, чим підвищив її акції Dogecoin на 75%.