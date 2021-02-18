Covid-19 Україна

оновлено 18.02.2021 о 14:01

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Вартість Bitcoin вперше сягнула $52,5 тисячі

У четвер, 18 лютого, вартість криптовалюти вперше сягнула позначки у 52,6 тисячі доларів.

Четвер, 18 лютого 2021, 13:28

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.

Після цього курс зафіксувався на рівні близько 52 тисяч та поступово знизився.

Станом на 13:20 за Києвом курс Bitcoin закріпився на рівні 51,616 долара.

Нагадаємо, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.

  • Раніше повідомлялося, що засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюта Dogecoin, чим підвищив її акції Dogecoin на 75%.
Теги: криптовалюти, bitcoin, курс

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