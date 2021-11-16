Вартість криптовалюти Bitcoin за добу знизилася до показника 59 тисяч доларів за одиницю, втративши до 10%, внаслідок критики методів майнінгу в Китаї.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

16 листопада мінімум вартості Bitcoin сягнув 58,8 тисячі доларів.

Таке різке падіння пов’язують з новою атакою китайських урядовців на майнерів. За інформацією ЗМІ, китайські державні компанії отримали листи, в яких сказано, що майнінг заборонено, а ті, хто проігнорує заборону, можуть постраждати через “каральні заходи”.

Представники Національної комісії з розвитку та реформ Китаю (NDRC) підтвердили, що “збираються продовжувати очищати майнінг віртуальних монет в країні”. До цього уряд Китаю ухвалив рішення суворо обмежити майнінг біткоїну, що призвело до міграції прихильників криптовалюти”. Це не перший випадок, коли подібні негативні коментарі китайських урядовців стають причиною знецінення подібних активів.

Китайський регулятор додав, що стежитиме за державними компаніями, які працюють у цій сфері, але платять за спожиту електроенергію стільки ж, скільки й пересічні громадяни.

Що таке майнінг

Найбільший аргумент проти біткоїнів зараз полягає в тому, що їхній майнінг і транзакції споживають занадто багато енергії.

Згідно з індексом Digiconomist, одна біткоїн-транзакція може споживати в середньому до 1752,79 кіловат-години (кВтг) електроенергії. Це дорівнює кількості енергії, яку споживають 1,2 млн транзакцій VISA. Водночас VISA забезпечує близько 42% світового кредитного ринку, що робить її одним з найбільших постачальників платіжних послуг у світі, поряд із Mastercard, Discover і American Express.

Вуглецевий слід біткоїнів еквівалентний перегляду 138 762 годин YouTube або 1,8 мільйона транзакцій VISA.

Енергія – вже дефіцитний ресурс. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), попит на електроенергію зростатиме найшвидшими темпами за більш ніж десятиліття.

Ось чому такі країни, як Китай, не хочуть, щоб оператори майнінгу біткоїнів перебували на їхній території. Влада послалася на екологічні проблеми від майнінгу. Про це заявив і генеральний директор Tesla Ілон Маск, коли він оголосив, що клієнти більше не зможуть купити автомобіль за біткоїни.

Казахстан також заборонив майнінг криптовалюти на своїй території – влада не задоволена кількістю енергії, яка споживається біткоїнами. Раніше цього місяця уряд ухвалив новий закон, що встановлює надбавку для тих, хто споживає електроенергію для майнінгу криптовалют.

Іран, на частку якого припадає 4,5% всього видобутку біткоїнів, також оголосив про літню заборону на видобуток криптовалюти через відімкнення електроенергії.

Але не кожна країна йде шляхом заборони майнінгу. Деякі хочуть забезпечити “чисту енергію” для майнінгу криптовалюти. Сальвадор, який почне приймати біткоїни за законний платіжний засіб з вересня, хоче використовувати вулкани країни для забезпечення енергією крипто-майнерів.