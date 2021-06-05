Про це, зокрема, повідомляють американський телеканал CNN та агентство Reuters.
Так, Маск опублікував фото із парою, яка обговорює розрив стосунків, і підписав його “#Bitcoin”, додавши емодзі з розбитим серцем.
Опублікована Маском картинка-мем містить такий діалог:
Вона: Я знаю, що сказала, що між нами все буде скінчено, якщо ти процитуєш ще одну пісню “Linkin Park”, але я знайшла декого іншого.
Він: Тобто, врешті-решт, це не мало значення?
Остання фраза – трохи змінена цитата з пісні рок-гурту “Linkin Park” “In the End” (в оригіналі фраза виглядає так: “But in the end, it doesn’t even matter”).
Достеменно невідомо, що Ілон Маск мав на увазі. Як інформує CNN, можливо, Маск таким чином жартував “про розлуку” з криптовалютою Bitcoin.
Як зазначає CNN із посиланням на дані ресурсу CoinDesk, після вказаної публікації Bitcoin впав у ціні.
Так, 4 червня вартість криптовалюти знизилася більш ніж на 6% (нижче 36 000 доларів).
Агентство Reuters інформує, що загалом Bitcoin у п’ятницю впав більш ніж на 7%.
На фоні коливань курсу Маску опублікував ще один мем у Twitter. На картинці пара (чоловік і жінка) спілкується за допомогою відеодзвінка. Вони зізнаються, що сумують один за одним. При цьому збоку зображений графік падіння ціни Bitcoin.
При цьому Ілон Маск написав “Добре” у коментарях під гіфкою з іншою криптовалютою – Dogecoin. Невідомо, що саме підприємець мав на увазі.
Варто зазначити, що твіти і заяви Ілона Маска останнім часом суттєво впливають на котирування Bitcoin. Наприклад, у січні цього року він спровокував ріст курсу Bitcoin, додавши до опису свого облікового запису хештег #bitcoin.
А в травні курс Bitcoin впав після заяви Маска, що Tesla не буде продавати автомобілі за біткойни через побоювання з приводу зміни клімату.
Співзасновник криптографічного агрегатора даних і аналітичного сайту CoinGecko Боббі Онг у коментарі Reuters висловив думку, що такі пости Ілона Маска є тролінгом.
Bitcoin, на який припадає понад 40% світового криптовалютного ринку, переживає важкий місяць. У травні ціни на цю криптовалюту впали приблизно на 36%, що є найгіршим щомісячним показником з вересня 2011 року.
- У березні цього року один із інвесторів автовиробника Tesla подав до суду на очільника компанії Ілона Маска через його “безладні” твіти, які завдали “значної шкоди”.