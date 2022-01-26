Фахівціі американської компанії з управління інвестиціями Ark Invest прогнозують, що вартість одного біткоїна менш ніж за 10 років досягне мільйона доларів.

Про це повідомляє Business Insider.

Свої розрахунки експерти пояснюють тим, що інвестори все ще зосередженні на довготривалих перспективах криптовалюти. Хоч і поки її ринкова капіталізація становить лише частку загальної вартості глобальних активів, вона поступово зростатиме, якщо країни будуть визнавати біткоїн як законний платіжний засіб.

“Наше дослідження показує, що біткойн має потенціал для трансформації історії грошей, надаючи фінансову свободу та розширення прав і можливостей справедливим, глобальним і розподіленим способом”, – зазначив аналітик компанії Яссін Ельманджра.

Також, за даними Ark Invest, сукупний обсяг транзакцій у біткоїні в 2021 році збільшився на 463% . У компанії вважають, що масштабуванню мережі сприяли оновлення Taproot та Lightning Network.