Вартість Brexit виявилася більшою, ніж всі платежі Великобританії в бюджет ЄС

Про це пише Express.

За оцінками експертів, вартість Brexit в нинішньому році досягне 200 млрд фунтів. На початку 2020 року законопроєкт вже становив близько 130 млрд. фунтів стерлінгів.

Водночас, згідно з даними Палати громад, чистий внесок Великобританії в бюджет Європейського Союзу та Європейської комісії в період з 1973 по 2018 рік становить близько 163 мільярдів фунтів стерлінгів. З чистим внеском за 2019 рік ця сума збільшиться до 177 млрд фунтів стерлінгів.

Економісти зазначають, що якщо вартість Brexit буде 200 млрд фунтів, то це на 23 млрд фунтів більше загальної вартості членства Великобританії в ЄС.

Після виходу з ЄС експерти прогнозують зниження податків, а збільшення запозичень дасть економіці Великобританії такий необхідний “ривок для зростання”.

Вплив Brexit на курс фунта залежить від того, як будуть відбуватися торгові переговори між Британією та ЄС, які повинні початися в лютому.

Економіст Томас П’ю зазначив, що хід торгових переговорів між ЄС і Великобританією “має вирішальне значення для фунта”.

“Якщо [Борис Джонсон] виконає свою обіцянку не подовжив перехідний період, то ми можемо побачити, що фунт продовжить падати з наближенням до кінця року. Якщо виявиться, що Британія зрештою почне торгувати з ЄС на умовах СОТ, то ми вважаємо, що фунт може впасти приблизно до 1,20 долара. Однак, якщо буде укладена торгова угода, або Джонсон відступить і в кінцевому підсумку продовжить перехідний період до кінця року фунт може відновитися до 1,35 дол. США”, – додав він.