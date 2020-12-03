Про це йдеться в аналізі CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всесвітня ініціатива з прозорості інфраструктури, який був представлений на брифінгу у четвер.
Дорожніми фахівцями у 2020 році було проведено лише 14,35 км нового будівництва, 77,29 км реконструкції, 449,7 км капітального ремонту, а основний масив робіт – 4395,4 км поточного середнього ремонту (частина з них буде виконуватись більше 1 року).
Будівництво та реконструкція виконуються у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Навища ціна на кілометр доріг спостерігається на Дніпропетровщині.
|САД
|Вартість 1 км, млн грн
|САД Дніпропетровська
|26,7
|САД Чернівецька
|25,7
|САД Луганська
|23,6
|САД Вінницька
|22,4
|САД Запорізька
|20,6
|САД Миколаївська
|19,4
|САД Закарпатська
|18,9
|САД Кіровоградська
|17,9
У CoST вказують, що в середньому вартість 1 км поточного середнього ремонту у 2020 році зросла у 2 рази у порівнянні з минулим роком. Хоча при цьому вартість основних матеріалів, які використовуються у дорожньому будівництві, практично не змінилась.
Рейтинг найбільших підрядників виглядає так
- CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всесвітня ініціатива з прозорості інфраструктури із секретаріатом у м. Лондон (Велика Британія), що покликана забезпечувати прозорість та підзвітність будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів. Ініціатива об’єднує представників влади, громадськості і бізнесу в багатьох країнах світу. Міністерство інфраструктури України активно співпрацює з CoST Ukraine у відкритті даних транспортної галузі.
- Раніше Офіс генпрокурора почав перевірку дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми «Велике будівництво» президента Володимира Зеленського.