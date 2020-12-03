У 2020 було збудовано на 20% менше нових доріг ніж у 2019, всього 14,35 км нового будівництва.

Про це йдеться в аналізі CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всесвітня ініціатива з прозорості інфраструктури, який був представлений на брифінгу у четвер.

Дорожніми фахівцями у 2020 році було проведено лише 14,35 км нового будівництва, 77,29 км реконструкції, 449,7 км капітального ремонту, а основний масив робіт – 4395,4 км поточного середнього ремонту (частина з них буде виконуватись більше 1 року).

Будівництво та реконструкція виконуються у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Навища ціна на кілометр доріг спостерігається на Дніпропетровщині.

САД Вартість 1 км, млн грн САД Дніпропетровська 26,7 САД Чернівецька 25,7 САД Луганська 23,6 САД Вінницька 22,4 САД Запорізька 20,6 САД Миколаївська 19,4 САД Закарпатська 18,9 САД Кіровоградська 17,9

У CoST вказують, що в середньому вартість 1 км поточного середнього ремонту у 2020 році зросла у 2 рази у порівнянні з минулим роком. Хоча при цьому вартість основних матеріалів, які використовуються у дорожньому будівництві, практично не змінилась.

Рейтинг найбільших підрядників виглядає так