Про це йдеться в аналізі CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всесвітня ініціатива з прозорості інфраструктури, який був представлений на брифінгу у четвер. 

 

Дорожніми фахівцями у 2020 році було проведено лише 14,35 км нового будівництва, 77,29 км реконструкції, 449,7 км капітального ремонту, а основний масив робіт – 4395,4 км поточного середнього ремонту (частина з них буде виконуватись більше 1 року).

Будівництво та реконструкція виконуються у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернігівській областях.  Навища ціна на кілометр доріг спостерігається на Дніпропетровщині.

САД Вартість 1 км, млн грн
САД Дніпропетровська 26,7
САД Чернівецька 25,7
САД Луганська 23,6
САД Вінницька 22,4
САД Запорізька 20,6
САД Миколаївська 19,4
САД Закарпатська 18,9
САД Кіровоградська 17,9

 

У CoST вказують, що в середньому вартість 1 км поточного середнього ремонту у 2020 році зросла у 2 рази у порівнянні з минулим роком. Хоча при цьому вартість основних матеріалів, які використовуються у дорожньому будівництві, практично не змінилась.

Рейтинг найбільших підрядників виглядає так

 

  • CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всесвітня ініціатива з прозорості інфраструктури із секретаріатом у м. Лондон (Велика Британія), що покликана забезпечувати прозорість та підзвітність будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів. Ініціатива об’єднує представників влади, громадськості і бізнесу в багатьох країнах світу. Міністерство інфраструктури України активно співпрацює з CoST Ukraine у відкритті даних транспортної галузі.
  • Раніше Офіс генпрокурора почав перевірку дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми «Велике будівництво» президента Володимира Зеленського.

 

 