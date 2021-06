Вартість Facebook Inc. вперше перевищила 1 трильйон доларів після того, як суд у США відхилив антимонопольні позови проти компанії.

Про це, зокрема, інформують міжнародне агентство Reuters, британське агентство ВВС та американське агентство Bloomberg.

Федеральний суд у США відхилив два окремі антимонопольні позови, подані проти Facebook.

Зокрема, в окружному суді США в окрузі Колумбія суддя Джеймс Боасберг дійшов висновку, що антимонопольна скарга Федеральної торгової комісії (FTC) проти гіганта соціальних мереж була надто розмитою, “юридично недостатньою” і її слід відхилити.

У рішенні суду зазначалося, що FTC “не представила достатньо фактів” для підтвердження того, що Facebook має монополію на ринку соціальних мереж. Зокрема, було вказано, що FTC не надала достатньо доказів того, що Facebook належить понад 60% ринку.

У рамках цього позову компанію Facebook хотіли змусити продати Instagram і WhatsApp.

FTC може подати нову скаргу до 29 липня цього року.

Крім того, суддя Боасберг відхилив позов, поданий коаліцією з 45 штатів США разом із Федеральною торговою комісією.

У рамках цього позову Facebook звинувачували в порушенні антимонопольного законодавства. У позові зазначалося, що компанія вживає заходів, спрямованих проти конкурентів, і намагається “нейтралізувати загрози своїй монополії”.

Саме такими причинами позивачі пояснювали придбання компанією Facebook соцмережі Instagram (у 2012 році) і WhatsApp (у 2014-му).

Цей позов також був спрямований на те, щоб змусити Facebook відмовитися від Instagram і WhatsApp.

Суддя Боасберг аргументував відхилення цього позову тим, що штати не надали “розумного пояснення” того, чому вони чекали від шести до восьми років, щоб подати до суду на Facebook.

Після того, як суд відхилив обидва позови, акції Facebook підскочили на 4,2% до 355,64 долара. Це призвело до того, що ринкова вартість гіганта соціальних мереж вперше за всю історію перевищила 1 трлн доларів.

Наразі в США є п’ять компаній з ринковою капіталізацією понад 1 трлн доларів: Apple Inc. (яка першою перетнула цю позначку), Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Google Alphabet Inc. та Facebook.