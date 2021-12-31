Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

Вартість газу на європейському ринку під час торгів 30 грудня знизилася до $1081 за тисячу кубометрів після рекордного збільшення вартості майже до $2200 за тисячу кубометрів.

Відмічається, що до Європи вже надходять постачання американського газу. Згідно з даними National Grid, постачання газу з терміналів Isle of Grain та Milford Haven у Великій Британії з 24 грудня зросли більш ніж на 20%. За вихідні постачання американського газу збільшилось на третину.

При цьому, тепла погода та збільшення вироблення вітрової енергетики також допомогли знизити попит на газ.

Проте, як заявив керівник відділу аналізу європейського газу в BloombergNEF Ендрю Хілл, газова проблема Європи не зникне у 2022 році.

За його словами, геополітичні проблеми у зв’язку із запровадженням газопроводу “Північний потік-2” збільшать можливості Росії обмежувати постачання газу до Європи. Наразі РФ продовжує контролювати постачання газу в регіоні, тоді як європейські сховища все ще на 23% нижчі від п’ятирічного середнього показника для цієї пори року.