Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
Вартість газу на європейському ринку під час торгів 30 грудня знизилася до $1081 за тисячу кубометрів після рекордного збільшення вартості майже до $2200 за тисячу кубометрів.
Відмічається, що до Європи вже надходять постачання американського газу. Згідно з даними National Grid, постачання газу з терміналів Isle of Grain та Milford Haven у Великій Британії з 24 грудня зросли більш ніж на 20%. За вихідні постачання американського газу збільшилось на третину.
При цьому, тепла погода та збільшення вироблення вітрової енергетики також допомогли знизити попит на газ.
Проте, як заявив керівник відділу аналізу європейського газу в BloombergNEF Ендрю Хілл, газова проблема Європи не зникне у 2022 році.
За його словами, геополітичні проблеми у зв’язку із запровадженням газопроводу “Північний потік-2” збільшать можливості Росії обмежувати постачання газу до Європи. Наразі РФ продовжує контролювати постачання газу в регіоні, тоді як європейські сховища все ще на 23% нижчі від п’ятирічного середнього показника для цієї пори року.
- Нагадаємо, у грудні польську ділянку “Ямал-Європа” перевели у реверсний режим. Тоді ціна на газ у Європі досягла історичного максимуму у понад $2000 за тисячу кубометрів.
- Пізніше стало відомо, що до європейських портів зі США спрямували 20 танкерів зі скрапленим природним газом (СПГ). Кількість суден лише за вихідні збільшилася на третину.
- Раніше повідомлялось, що через енергетичну кризу, яка призвела до рекордного рівня цін на газ, до Європи прямує американська флотилія кораблів зі скрапленим природним газом.
- Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма повідомив про можливе підвищення тарифів на 10-11%, зокрема тарифів на розподіл та доставляння газу.