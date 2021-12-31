Ціна на газ у Європі знижується сім днів поспіль, що є найтривалішим періодом зменшення вартості протягом 2021 року. Цьому сприяє тепла погода та збільшення вантажів із газом зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

Вартість газу на європейському ринку під час торгів 30 грудня знизилася до $1081 за тисячу кубометрів після рекордного збільшення вартості майже до $2200 за тисячу кубометрів.

Відмічається, що до Європи вже надходять постачання американського газу. Згідно з даними National Grid, постачання газу з терміналів Isle of Grain та Milford Haven у Великій Британії з 24 грудня зросли більш ніж на 20%. За вихідні постачання американського газу збільшилось на третину.

При цьому, тепла погода та збільшення вироблення вітрової енергетики також допомогли знизити попит на газ.

Проте, як заявив керівник відділу аналізу європейського газу в BloombergNEF Ендрю Хілл, газова проблема Європи не зникне у 2022 році.

За його словами, геополітичні проблеми у зв’язку із запровадженням газопроводу “Північний потік-2” збільшать можливості Росії обмежувати постачання газу до Європи. Наразі РФ продовжує контролювати постачання газу в регіоні, тоді як європейські сховища все ще на 23% нижчі від п’ятирічного середнього показника для цієї пори року.