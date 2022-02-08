Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
У вівторок 8 лютого під час відкриття торгів березневий ф’ючерс на TTF на біржі ICE Futures виріс до $980 за тисячу кубометрів. Наразі ціна становить відновився $978 за тисячу кубометрів.
Підвищення вартості передував перегляд заявки на прокачування через Україну до 97,5 млн кубометрів проти 108 млн кубометрів попередньо заявлених.
Окрім цього, Джо Байден заявив, що “Північний потік-2” буде зупинено у разі ескалації конфлікту на українському кордоні. Росія вже зосередила вздовж кордону з Україною понад 100 000 військовослужбовців, водночас Путін продовжує наполягати на відсутності намірів нового нападу.
Своєю чергою, аналітики Bloomberg зауважують, що Європа наразі переживає енергетичну кризу, зокрема через найнижчі запаси газу на тлі скорочення потоків з РФ.
- Нагадаємо, постачання природного газу між Польщею та Німеччиною російським газопроводом Ямал-Європа було повністю зупинено у середу, 2 лютого. Про припинення газопостачання повідомив німецький мережевий оператор Gascade.
- Раніше Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами, Катаром та Азербайджаном, у разі, якщо Російська Федерація, продовжуючи підігрівати атмосферу напруженості в Європі, вирішить скоротити або й зовсім зупинити постачання газу до Євросоюзу.
- Також повідомлялось, що республіканець Тед Круз висунув проєкт про введення санкцій щодо газопроводу “Північний потік-2” у Європі.
- Окрім цього, у грудні стало відомо, що ціна на газ у Європі знижувалась сім днів поспіль. Цьому сприяла тепла погода та збільшення постачі газу зі США.