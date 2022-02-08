Вартість природного газу у Європі різко підвищилась на тлі заяв президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо закриття газопроводу "Північний потік-2" у разі нового нападу Російської Федерації на Україну.

Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

У вівторок 8 лютого під час відкриття торгів березневий ф’ючерс на TTF на біржі ICE Futures виріс до $980 за тисячу кубометрів. Наразі ціна становить відновився $978 за тисячу кубометрів.

Підвищення вартості передував перегляд заявки на прокачування через Україну до 97,5 млн кубометрів проти 108 млн кубометрів попередньо заявлених.

Окрім цього, Джо Байден заявив, що “Північний потік-2” буде зупинено у разі ескалації конфлікту на українському кордоні. Росія вже зосередила вздовж кордону з Україною понад 100 000 військовослужбовців, водночас Путін продовжує наполягати на відсутності намірів нового нападу.

Своєю чергою, аналітики Bloomberg зауважують, що Європа наразі переживає енергетичну кризу, зокрема через найнижчі запаси газу на тлі скорочення потоків з РФ.