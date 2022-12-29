29 грудня ціни на нафту продовжують знижуватися в умовах слабкої активності торгів наприкінці року. Інвестори, котрі були оптимістично налаштовані, очікуючи збільшення попиту на нафту слідом за зняттям карантинних обмежень у Китаї, нині побоюються нової хвилі захворюваності на COVID-19 у світі.

Про це інформує галузеве видання enkorr.

Пекін заявив про намір пом’якшити епідеміологічні вимоги для тих, хто прибуває в країну з 8 січня. Щобільше, влада КНР відновить видачу документів туристам, що мають намір виїхати за кордон.

Своєю чергою, США, Італія та Японія вже оголосили про запровадження додаткових вимог для пасажирів, які прибувають із Китаю.

Тож вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 29 грудня становить $83,14 за барель, що на $0,12 (0,14%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. Згідно з результатами торгів 28 грудня ці контракти здешевшали на $1,07 (1,3%), до $83,26 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася на цей час на $0,28 (0,35%), до $78,68 за барель. На час закриття попередніх торгів вартість цих контрактів знизилася на $0,57 (0,7%), до $78,96 за барель.

Директор JTD Energy Services Pte в Сінгапурі Джон Дрісколл наголосив, що відмова Китаю від туристичних обмежень може спровокувати нову глобальну хвилю захворюваності COVID-19, що своєю чергою, може послабити попит на нафту і призвести до ще більшого зниження цін.

Наразі у центрі уваги трейдерів – дані про запаси енергоносіїв у США за минулий тиждень, які оприлюднить Міністерство енергетики о 18:00 за київським часом. Раніше звіт Американського інституту нафти показав, що запаси нафти в Штатах за тиждень, що завершився 23 грудня, скоротилися на 1,3 млн барелів після падіння на 3,07 млн барелів тижнем раніше.

Водночас 27 грудня російський президент Володимир Путін заборонив продаж нафти і нафтопродуктів країнам, які вводять обмеження цін, дозволивши постачання лише на підставі спеціального дозволу глави Кремля.