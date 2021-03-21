Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи "Києве, мий", порахував, що вартість прибирання території та фасадів Офісу президента після учорашньої акції протесту коштуватиме приблизно 80 тисяч гривень, а не два мільйони, як про це раніше повідомила пресслужба Банкової.

Про це Ходоловський сказав у коментарі #Буквам.

Єлісей Ходоловський навів приклад вартості очищення вулиці Великої Житомирської від графіті: “Там уся вулиця, від Андріївського узвозу до Львівської площі обмальована. За непарну сторону вулиці, а це 10 будинків, вийшла майже така ж сума – 80 тис. грн”.

За його словами – це ринкова вартість робіт з прибирання.

“Плюс, можливо, додасться невелика сума, якщо є графіті на сусідніх будівлях. Плюс заміна двох вибитих шибок на дверях. Але це аж ніяк не два мільйони”, – зазначив Єлісей Ходоловський.

За його словами, у суму 80 тисяч гривень входять і мийні засоби, і оплата праці, транспорт, бензин.

Нагадаємо, що територію біля ОПУ вже прибирають, а саме підмітають сміття, графіті поки ніхто не змиває. Крім того, демонтували двоє вхідних дверей, а замість них прибили фанеру.

Так наразі виглядає будівля ОПУ та площа перед нею.

Фото: #Букви

У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.

Нагадаємо, що Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.