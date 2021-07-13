Про це йшлося на пресконференції ІА “ГолосUA”.
Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко проаналізував дані в різних областях України щодо перегляду тарифів на послуги теплокомуненерго. За його словами, під час опалювального сезону на українців очікує значне зростання вартості послуг.
“Всі ці цифри в містах будуть приблизно однакові. Тобто нас з вами чекатиме зростання вартості на послуги теплокомуненерго приблизно 40, 50 і 60%”, – сказав він.
За словами Попенка, тарифи зростуть:
- в Чернівцях — на 75%,
- в Тернополі — на 70%,
- в Старокостянтинові — на 63%,
- в Одесі — на 56%,
- в Кременчуці — на 53%,
- в Києві — на 40% (для орієнтовно 80% киян);
- в Полтаві — на 36%.
Різниця у вартості, каже Попенко, залежатиме від того, як давно тарифи переглядали. В Чернівцях, до прикладу, тарифи тривалий час штучно занижували.
Загалом здорожчення пов’язане із кількома факторами. Це і скасування дії спеціальних зобов’язань на ринку газу, яке дозволяло тепловикам купувати газ за пільговою ціною, і підвищення ринкової ціни на газ.
“Більшість теплокомуненерго затверджували тарифи, коли ціна на газ була 5-5, 5 гривень. На сьогодні “Нафтогаз” запропонував тепловикам газ по 7,42 гривні. Тобто зростання практично на 50%”, — сказав Попенко, додавши, що впливають і умови постачання газу за повною передоплатою.
- В травні стало відомо, що Кабінет Міністрів не продовжуватиме дію покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).
- П’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що з 1-го червня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України. #Букви робили огляд тарифів.