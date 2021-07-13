Про це йшлося на пресконференції ІА “ГолосUA”.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко проаналізував дані в різних областях України щодо перегляду тарифів на послуги теплокомуненерго. За його словами, під час опалювального сезону на українців очікує значне зростання вартості послуг.

“Всі ці цифри в містах будуть приблизно однакові. Тобто нас з вами чекатиме зростання вартості на послуги теплокомуненерго приблизно 40, 50 і 60%”, – сказав він.

За словами Попенка, тарифи зростуть:

  • в Чернівцях — на 75%,
  • в Тернополі — на 70%,
  • в Старокостянтинові — на 63%,
  • в Одесі — на 56%,
  • в Кременчуці — на 53%,
  • в Києві — на 40% (для орієнтовно 80% киян);
  • в Полтаві — на 36%.

Різниця у вартості, каже Попенко, залежатиме від того, як давно тарифи переглядали. В Чернівцях, до прикладу, тарифи тривалий час штучно занижували.

Загалом здорожчення пов’язане із кількома факторами. Це і скасування дії спеціальних зобов’язань на ринку газу, яке дозволяло тепловикам купувати газ за пільговою ціною, і підвищення ринкової ціни на газ.

“Більшість теплокомуненерго затверджували тарифи, коли ціна на газ була 5-5, 5 гривень. На сьогодні “Нафтогаз” запропонував тепловикам газ по 7,42 гривні. Тобто зростання практично на 50%”, — сказав Попенко, додавши, що впливають і умови постачання газу за повною передоплатою.