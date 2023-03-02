Розкішний особняк, який оцінюється у 23 мільйони євро, розташований у Сен-Жан-Кап-Ферра (південний схід Франції), був арештований у жовтні 2022 року. Мовиться про обєкт, що належить голові ради директорів "Магнітогорського металургійного комбінату" Віктору Рашнікову.

Про це повідомляє Le Monde.

Віллу арештували на вимогу підрозділу прокуратури Парижа, який займається боротьбою з організованою злочинністю. Слідчі з’ясували, що вілла знаходилася у процесі продажу. Водночас продавець, швейцарська фірма, належить більшій компанії, зареєстрованій на Панамі. У Junalco вважають, що ці структури пов’язані з Рашніковим, як і покупець вілли, громадянин РФ. Угода вартістю 17 млн ​​євро (після сплати всіх податків і зборів) у результаті була заморожена.

Права власності на три інші будинки Рашнікова на Лазурному березі вже були заморожені в адміністративному порядку після того, як росіянин 15 березня 2022 року потрапив під персональні санкції Євросоюзу. Однак вілла до Сен-Жан-Кап-Ферра не потрапила у поле зору французьких правоохоронців, оскільки не була задекларована у власності бізнесмена.

Нині всього у Франції розслідується 17 справ щодо олігархів із РФ, за підозрою у відмиванні коштів.

Раніше у Франції заарештували віллу російського олігарха Михайла Фрідмана. Нерухомість розташовано на Лазурному березі.

Стало відомо, що супер’яхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.