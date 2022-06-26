Президент України Володимир Зеленський закликав громадян РБ чинити опір плану Кремля і не брати участь у війні проти України.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він звернувся до цивільних, і в погонах, пояснив, що їх намагаються втягнути у війну, навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці.

“У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м’ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі”, – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що білоруси підтримують Україну і не підтримують війну, яку розв’язала РФ. Водночас попередив, що Україна захищатиметься від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї.

Глава держави висловив впевненість, що ми вистоїмо й повернемо все своє, проте наголосив, що “будь-яка нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя”.